숨 고르는 코스피…장 초반 약세

시총 상위 대부분 하락…바이오, 원전 등만 강세

28일 코스피가 하락 출발하며 장 초반 3000대로 떨어지기도 했다. 그간 가파른 상승에 따른 차익실현 매물 출회로 숨을 고르는 모습이다.

이날 코스피는 전날 대비 0.80% 내린 4010.47로 출발했다. 오전 한대 3984.48까지 내려가며 '4000피'가 깨지는 듯싶었지만 이내 회복했다. 오전 9시22분 기준 4011.56을 보이고 있다.

외국인과 기관의 순매도가 지수 상승을 제한하고 있는 모습이다. 이들은 각각 6818억원, 3109억원을 순매도했다. 개인은 1조670억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 전기·전자(-1.74%), 운송장비·부품(-1.27%), 제조(-1.15%), 건설(-1.06%) 등의 순서로 하락 폭이 컸다. 반면 제약(1.35%), IT서비스(!.28%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목들도 주춤하는 모습이다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 597,000 전일대비 27,000 등락률 -4.33% 거래량 112,939 전일가 624,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로조선업 전망은? 상선 선가 하락, 방산 이익 본격화'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (-3.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 519,500 전일대비 15,500 등락률 -2.90% 거래량 2,972,732 전일가 535,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재한국 온 '족집게' 댄 아이브스 "SK하이닉스 2배 뛰기도 가능…K기술주 과제 3가지는" 전 종목 시세 보기 close (-2.9%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 2,200 등락률 -2.16% 거래량 10,672,000 전일가 102,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재플래티어, 삼성전자에 디지털 전환 솔루션 294억 규모 공급 계약 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 4,500 등락률 -1.77% 거래량 327,244 전일가 254,500 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로기대감 여전한 한국 증시...아직 늦지 않았다?현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,005,000 전일대비 34,000 등락률 -3.27% 거래량 82,176 전일가 1,039,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로한화, LIG넥스원에 1.5조 규모 천궁II 부품공급 계약'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 498,500 전일대비 3,500 등락률 +0.71% 거래량 204,109 전일가 495,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 가능[굿모닝 증시]"이벤트 넘치는 한주…사천피 돌파 시도" 전 종목 시세 보기 close (-1.3%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 113,700 전일대비 1,100 등락률 -0.96% 거래량 363,049 전일가 114,800 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다기아, 쿠팡 연합과 '친환경 택배차' 전환 협력…PBV 생태계 확대 전 종목 시세 보기 close (-1.2%) 등 대부분 1% 넘게 하락했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,221,000 전일대비 13,000 등락률 +1.08% 거래량 69,549 전일가 1,208,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이[굿모닝 증시]"이벤트 넘치는 한주…사천피 돌파 시도" 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 800 등락률 +0.98% 거래량 4,368,024 전일가 81,900 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로코스피 4100 시대 가시권… 실적ㆍ정책ㆍ유동성 삼박자 호재반도체 ‘빅 사이클’에 올라타 볼까? 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close (1.5%)만 오르고 있다.

코스닥은 0.01% 오른 902.82로 출발했다. 역시 장 초반 896.36까지 내려갔지만 다시 반등하며 906.71을 기록, 52주 신고가를 경신했다. 오전 9시22분 기준 전날 대비 0.41% 오른 906.37을 기록했다.

역시 외국인과 기관이 각각 1113억원, 91억원을 순매도했다. 개인은 1409억원을 순매수했다.

코스닥 시장에서는 상승 업종이 더 많았다. 건설(1.88%), 유통(1.20%), 출판·매체복제(1.08%), 의료·정밀기기(1.01%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 금속(-0.80%), 운송장비·부품(-0.70%), 전기·전자(-0.52%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목에서는 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 344,500 전일대비 2,500 등락률 +0.73% 거래량 167,728 전일가 342,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 전 종목 시세 보기 close (2.3%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 533,000 전일대비 1,000 등락률 -0.19% 거래량 32,592 전일가 534,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝코스피 1%대 상승…장 초반 3903 신고가 경신 전 종목 시세 보기 close (0.9%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 143,200 전일대비 1,000 등락률 -0.69% 거래량 148,790 전일가 144,200 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (0.2%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 93,700 전일대비 700 등락률 -0.74% 거래량 401,905 전일가 94,400 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등이 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 173,300 전일대비 400 등락률 +0.23% 거래량 488,147 전일가 172,900 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로달리는 말에 올라타도 될까...투자금 부족으로 고민 중이었다면또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 216,000 전일대비 10,000 등락률 -4.42% 거래량 75,396 전일가 226,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 259,000 전일대비 14,000 등락률 -5.13% 거래량 74,461 전일가 273,000 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 96,000 전일대비 2,200 등락률 +2.35% 거래량 2,081,787 전일가 93,800 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 코스피 장중 1.7% 하락…3970대로'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (-1.9%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 270,266 전일가 46,200 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 가능또 사상 최고 코스피, 3940선 안착…'사천피' 바짝국내 증시 기대감 연말까지 유효? 투자금 부족으로 관망 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 476,500 전일대비 7,000 등락률 -1.45% 거래량 202,114 전일가 483,500 2025.10.28 10:57 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 내렸다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>