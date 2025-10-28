에이스침대, 한국품질만족지수 침대부문 20년 연속 1위

"소비자와 쌓아온 신뢰의 기록"

에이스침대가 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 침대 부문 20년 연속 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.

한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 품질평가 모델로, 실제 사용 경험이 있는 소비자와 전문가가 제품의 품질과 만족도를 종합 평가한다.

에이스침대 플로라(FLORA). 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

에이스침대는 1970년대 후반 업계 최초로 제품 표준화와 품질관리 시스템을 도입한 이후 KS 제품 인증, JIS 마크, ISO9001 품질경영시스템 인증을 모두 획득했다.

1992년 설립된 '에이스침대공학연구소'도 2006년 국내 침대업계 최초로 국가기술표준원 국제공인시험기관(KOLAS) 인정을 받았다. 2022년 독일 DRRR이 주관한 역학 분야 숙련도 평가와 2024년 네덜란드 IIS 주관의 화학 분야 숙련도 평가에서 최우수 시험기관으로 인정받았다.

연구소는 라돈 측정실과 화학 실험실을 운영하며 제품 안전성을 철저히 관리한다. 라돈은 환경부 승인 장비를 활용해 매트리스 상·하면을 모두 정밀 측정하고 모든 제품을 한국표준협회 기준치(37Bq/㎥)보다 낮은 수준으로 관리한다. 폼알데하이드 역시 전문 기관과 동일한 방식으로 검사하고 있다.

최근에는 체험 중심의 서비스를 확대하며 브랜드 경험을 강화하고 있다. 프리미엄 체험형 매장 '에이스스퀘어'는 다양한 콘셉트의 체험존과 쇼룸을 갖추고, 전문 매니저가 고객의 수면 습관과 취향을 반영한 맞춤형 큐레이션을 제공한다. 첨단 측정 장비를 탑재한 차량이 고객을 찾아가 가장 적합한 매트리스를 제안하는 '이동수면공학연구소' 서비스도 운영하고 있다.

에이스침대 관계자는 "한국품질만족지수 20년 연속 1위는 '최고가 아니면 만들지 않는다'는 철학을 지켜온 결과이자 소비자와 함께 쌓아온 신뢰의 기록"이라며 "앞으로도 끊임없는 기술 혁신과 품질 연구를 통해 '침대는 과학'이라는 가치를 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>