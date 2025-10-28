본문 바로가기
기보, 연구개발특구 첨단기술기업 대상 우대보증 지원

김철현기자

입력2025.10.28 08:34

숏뉴스
첨단기술기업 지원 강화
국가 전략산업 기반 조성 앞장

기술보증기금은 첨단기술기업의 성장 지원과 국가 전략산업 기반 강화를 위해 '연구소기업 및 첨단기술기업에 대한 우대보증'을 시행했다고 28일 밝혔다.


이번 우대보증은 기존 연구소기업에 한정됐던 지원 대상을 첨단기술기업까지 확대함으로써, 기술혁신 역량이 높은 기업이 자생적으로 성장할 수 있는 금융지원 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

기보, 연구개발특구 첨단기술기업 대상 우대보증 지원
기보는 우대보증을 통해 ▲기술사업평가등급에 따른 보증한도 차등 적용(최대 20억원) ▲보증비율 상향(최대 100%) ▲보증료 감면(최대 0.5%포인트) 등의 혜택을 제공해 우수 기술기업의 원활한 자금조달과 금융비용 부담 완화를 적극 지원할 예정이다.


지원 대상은 연구소기업 및 첨단기술기업이다. 첨단기술기업은 '연구개발특구의 육성에 관한 특별법'에 따라 과학기술정보통신부 장관이 지정한 기업으로, 연구개발특구 입주기업 중 정보통신기술, 생명공학기술, 나노기술 등 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 기술 분야의 제품을 생산·판매하는 기업이다.


기보는 이번 제도 시행을 통해 첨단기술기업의 연구개발과 기술사업화를 촉진하고, 첨단기술 분야의 신산업 창출과 국가 전략산업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다. 김종호 기보 이사장은 "기술혁신을 선도하는 첨단기술기업의 성장은 곧 국가 기술경쟁력의 원천"이라며, "기보는 앞으로도 우수 기술기업을 발굴하고 맞춤형 금융지원을 강화해 혁신기술기업의 글로벌 진출과 지속 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
