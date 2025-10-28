[기고] 항만 가진 도시, 문명의 심장 가진다… 북극항로시대 '새 번영 항로'

김영부 부산과학기술고등교육진흥원장

"항만을 가진 도시는 번영의 중심이 된다."

이 짧은 문장은 인류 문명사를 관통하는 가장 단순하면서도 강력한 진리다. 항만은 단순한 물류 통로가 아니라 문명의 심장이자 확장의 혈관이었다. 육지의 문명이 땅 위에 울타리를 세웠다면, 해양문명은 바다를 통해 경계를 넘어 인류의 지평을 넓혀왔다. 언제나 바다를 품은 도시는 문명을 낳고 번영을 이끌었다.

기원전 페니키아인은 티레와 시돈이라는 작은 항만 도시를 거점으로 지중해를 연결했다. 그들의 힘은 군사력보다 교역, 기술, 신뢰의 항만 네트워크였다. 아테네는 피레우스 항을 통해 민주주의의 꽃을 피웠고 로마는 항만을 기반으로 '우리의 바다(Mare Nostrum)'라 불리는 해양경제권을 완성했다.

중세의 베네치아는 금융과 무역, 문화의 교차점을 이루며 유럽 문명의 질서를 주도했다. "바다를 잃는 것은 곧 국가를 잃는 것"이라는 베네치아 상인의 신념은 오늘날에도 유효한 문명적 명제다. 근대 이후에도 로테르담, 싱가포르 같은 도시는 '항만=국가 경쟁력'의 공식을 현실로 증명했다.

이 모든 사례가 보여주는 공통점은 하나다. 항만은 문명의 근원이며 도시 번영의 상징이라는 것이다. 그리고 지금 우리는 그 역사의 다음 장을 부산에서 다시 쓰려하고 있다.

서울대 김태유 명예교수는 저서 '대한민국, 마지막 기회가 온다'에서 "대한민국이 북극항로 거점항만을 가진 나라가 된다면 천년에 한번 올 번영의 기회를 맞이할 것"이라 단언한다. 그 중심에는 부산이 있다.

부산항은 이미 세계 2위 환적항으로 성장했으며 북극항로 개척과 함께 신(新) 해양 실크로드의 관문으로 주목받고 있다. 하지만 아직 '글로벌 거점 항만도시(Global Hub Port City)'라는 이름을 완전히 얻은 것은 아니다. 거점항만이란 단순한 물류 환적지가 아니라 기술과 금융, 산업과 문화가 융합된 도시, 즉 사람과 아이디어가 머물고 성장하는 공간을 의미한다.

이런 관점에서 부산시가 추진하는 '부산글로벌허브도시' 전략은 21세기 해양문명 시대의 정답에 가장 가까운 비전이라 할 수 있다.

박형준 부산시장은 취임 이후 줄곧 "항만·공항·내륙물류가 결합한 트라이포트(Tri-Port) 도시" 구상을 강조해왔다.

그는 "가덕신공항을 축으로 물류혁신이 완성되면 부산은 단순 환적항을 넘어 재제조·재생산이 가능한 글로벌 가치사슬 중심도시로 도약할 것"이라고 말한다. 유입되는 자본은 부산을 동북아 금융 허브로 끌어올리고 산업·관광·문화가 함께 숨 쉬는 복합도시가 완성된다면 부산은 북극항로 시대를 주도하며 세계 해양문명의 지도를 새로 그리는 주체가 될 것이다.

21세기 도시경쟁력은 군사력이 아니라 데이터와 기술, 그리고 혁신 생태계가 결정한다.

부산은 지금 그 전환점 위에 서 있다. 스마트항만 실증, 해양모빌리티 테스트베드, 청정수소 항만 등 미래형 인프라가 속도감 있게 구축되고 있다. 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP), 부산테크노파크, 지역 대학과 연구기관들은 지산학(地産學) 융합 생태계를 확대하며 기술 기반 해양문명도시로의 전환을 견인하고 있다.

과거 베네치아가 금융과 무역으로 유럽 문명을 재편했다면, 부산은 기술과 혁신으로 동북아의 해양질서를 새로 쓰고 있다. 이는 단순한 산업정책이 아니라 부산이 주도하는 21세기형 해양문명 전략이다.

'부산글로벌허브도시'의 비전은 부산만의 번영을 위한 것이 아니다. 동남권과 남부권 전체가 함께 성장하는 국가 균형발전의 새 모델을 세우는 일이다.

인구 800만명 규모의 부울경 메가시티는 조선·기계·에너지·디지털 산업을 중심으로 남부경제 순환벨트를 구축해 지역 주도형 혁신성장을 촉진할 수 있다. 이는 수도권 일극 체제를 넘어 양축형 국가 성장 모델로 진화하는 길이며 정부가 추진하는 '4극3특 체제'의 중심축이기도 하다. 결국 부산 메갈로폴리스는 한 도시의 전략이 아니라 대한민국 미래문명 전환의 실험장이다.

21세기 인류 문명은 다시 바다로 향하고 있다. 바다는 새로운 에너지의 보고이자 데이터의 길이며 인류의 생태·기후·식량문제를 해결할 미래의 무대다. 그 중심에 부산이 있다.

부산은 산업과 항만, 과학과 인재, 그리고 시민의 삶이 함께 맥박치는 문명의 심장 도시다. 그 심장은 북극항로의 바다 위에서도, 연구소의 실험실에서도, 시민의 일상 속에서도 힘차게 뛰고 있다.

항만을 가진 도시는 미래를 만들고 문명을 가진 도시는 인류를 이끈다. 그리고 그 미래의 심장이 지금, 부산 메갈로폴리스에서 뛰고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



