여야, '직원 임금체불' 박영우 前회장에 "임금 도둑 응징해야"

여야 한목소리로 질타

박 전 회장 회피하자

여야 추가 청문회 합의

국회 기후에너지환경노동위원회 소속 여야 의원들은 27일 국정감사에서 박영우 전 대유위니아 회장이 직원 임금체불 사태에 불성실하게 대응하고 있다고 한목소리로 질타했다.

박홍배 더불어민주당 의원은 "임금체불 피해자들은 말라 죽어가는데 (박 전 회장 일가는) 주력 회사인 대유에이텍 보유 지분을 23%에서 무려 34%로 늘렸다"며 "결국 돈은 대유에이텍으로 몰고 노동자들의 임금을 떼먹는 것도 최초 계획에 포함됐다고 본다"고 주장했다.

이어 "이것은 노동자의 문제가 아니고 국가 신뢰의 문제"라며 "우리 국회가 여야를 떠나서 할 수 있는 모든 수단을 동원해 임금 도둑 박영우 일가를 응징해야 한다"고 목소리를 높였다. 박 의원은 이 과정에서 감정에 북받쳐 울먹이기도 했다.

같은 당 박정 의원은 "(박 전 회장은) 2년 전에도 임금 체불 때문에 나왔는데 아직도 임금을 못 받은 분들에 대한 안타까움이 없는 것 같다"며 고용노동부에 "체불 사업주의 상습성, 법인 돌려쓰기와 자산 은닉 등 구조적 악용 가능성에 대해 조사해 일벌백계해야 한다"고 주문했다.

권기섭 경제사회노동위원회 위원장이 27일 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 중앙노동위원회와 최저임금위원회 등에 대한 국정감사에서 답변하고 있다.

김위상 국민의힘 의원은 "지난 1월 청문회 당시 700억원대였던 임금 체불액이 1630억원으로 늘어났지만 한 푼도 청산하지 않았다"며 "청문회 당시 해결하겠다고 한 얘기가 전부 거짓말이 됐다"고 지적했다.

같은 당 조지연 의원은 박 전 회장이 보유한 주식을 팔아 체불 임금을 변제하겠느냐는 질문에 명확한 대답을 내놓지 않자 "회장이 그런 것도 못 하느냐. 차라리 체불 임금을 갚지 않겠다고 선언하라"고 꼬집었다.

민주당 소속인 안호영 기후노동위원장은 "불리한 내용은 모른다고 하고 유리한 것만 적극적으로 답하는 것은 제대로 증언하려는 태도로 보이지 않는다"며 "물어보면 물어보는 대로 정확하고 분명하게 말하라"고 경고했다.

이후 박 전 회장이 체불 임금 변제 계획에 대한 추가 질의에 "2심 재판에 영향을 끼칠 수 있어 말하기가 어렵다"며 답을 피하자 여야 의원들은 이를 문제 삼으며 기후노동위 차원의 청문회를 열기로 합의했다.

다만 구체적인 날짜는 추후에 여야 간사 간 협의를 통해 확정할 방침이다.





