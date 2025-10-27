58학번이 10억원 냈다… 강세흥 국립부경대 동문, 발전기금 전달식

27일 방문, 모교 발전·수산과학 연구 지원

58학번이 10억원이나 되는 거액을 모교에 쐈다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 27일 오전 대학본부 접견실에서 강세흥 동문(제조학과 58학번) 발전기금 전달식을 개최했다.

강 씨는 이날 대학 발전과 수산과학 연구 및 장학금 지원을 위한 발전기금 10억 원의 기부증서를 배상훈 총장에게 전달했다.

강세흥 동문(왼쪽에서 4번째)과 배상훈 총장(왼쪽에서 5번째)이 발전기금 전달식을 하고 기념사진을 찍고 있다.

재미교포 사업가로 성공한 강세흥 씨는 현재 미국 윌리엄 & 마가렛 강 재단(William and Margaret Kang Foundation) 대표를 맡고 있으며 이날 행사를 위해 한국을 찾았다.

강세흥 대표는 지난 5월 같은 학과 동기인 장동석 국립부경대 명예교수를 통해 1억원을 모교에 전달한 데 이어 매년 1억원씩 총 10억원을 쾌척하기로 했다.

강 대표는 1964년 국립부경대의 전신인 부산수산대를 졸업하고 1966년 미국으로 건너가 워싱턴대학교에서 식품공학을 전공해 학·석사학위를 받았다. 1983년 SKS 트레이딩을 설립해 국제적인 수산물 종합무역회사로 성장시키며 글로벌 수산물 시장에서 활약했다.

국립부경대는 모교 위상을 높인 강 동문에게 2008년에는 '자랑스러운 부경인상', 2017년에는 '명예 수산학 박사학위'를 수여했다.

국립부경대는 강 대표가 기부한 발전기금을 수산과학 분야 연구지원 및 장학금 지원 등 대학 발전을 위해 사용할 예정이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



