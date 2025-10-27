이억원 금융위원장 "평생 1가구 1주택으로 살겠다"[2025국감]

해외 파견 등으로 실거주 불가

재건축 완료 후 실거주 시작

이억원 금융위원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 금융위원회, 금융감독원 등에 대한 종합감사에서 발언하고 있다. 2025.10.27 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장은 27일 '갭투자' 논란과 관련해 "평생 1가구 1주택으로 살아왔고, 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.

이 위원장은 이날 오후 국회 정무위원회 국정감사에서 김현정 더불어민주당 의원의 강남 아파트 갭투자 논란 지적에 "해외에 나갔기 때문에 국내에 체류할 수 없는 부분이 있었다"며 "그러나 개인 이억원에게 질의하는 게 아니라 공직자 이억원에게 질의하는 것임을 알고 있기 때문에 굉장히 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.

한편 이 위원장은 2005년 중남미개발은행 산하 미주투자공사 파견 직전에 개포주공3단지 아파트를 전세를 끼고 3억5000만 원에 매입했다가 2013년 주제네바대표부 파견을 앞두고 5억4500만 원에 매각해 약 1억9500만 원의 차익(세전)을 남겼다.

이어 전세를 끼고 3억5000만 원을 대출 받아 개포주공1단지를 8억5000만 원에 새로 매입했다. 이 위원장은 해외파견 등으로 실거주하지 않다 지난해 재건축이 완료돼 실거주를 시작했다. 시세는 약 40억원 선으로 알려졌다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



