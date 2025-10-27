미래에셋증권, '대만CORE 3 코퍼레이트 데이 2025' 성료

미래에셋증권은 '대만 코어(CORE) 3 코퍼레이트 데이 2025'를 성공적으로 개최했다고 27일 밝혔다.

22일 서울 미래에셋센터원에서 '대만 Core 3 코퍼레이트 데이 2025(Taiwan Core 3 Corporate Day 2025)'가 성공적으로 개최된 가운데 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다.

지난 22일 서울 미래에셋센터원에서 진행된 이번 행사에는 대만 주요 IT·반도체 기업과 국내 기관투자자들이 참석해 글로벌 공급망 변화와 산업 트렌드에 대한 심도 있는 논의를 진행했다.

한국계 증권사 중 대만 주요 IT·반도체 기업들을 공식 초청해 국내 기관투자자들과 교류의 장을 마련한 것은 이례적이다.

행사에는 ▲세계 최대 전자제품 위탁생산(EMS) 기업 혼하이(폭스콘) ▲서버 원격 관리용 핵심 칩 공급사 에이스피드 테크놀로지 ▲세계 2위 노트북 ODM 기업 컴팔 일렉트로닉스 등 대만을 대표하는 주요 IT·반도체 기업들이 참석했다. 이들 3개사는 '대만 CORE 3'라고 불리며 애플, 엔비디아 등 글로벌 빅테크와 협력 중이다.

국내에서는 ▲미래에셋자산운용 ▲삼성액티브자산운용 ▲마이다스자산운용 ▲트러스톤자산운용 ▲우리자산운용 ▲에셋플러스자산운용 ▲유리자산운용 ▲브이아이자산운용 ▲디에스자산운용 ▲피데스자산운용 등이 참석했다.

미래에셋증권 관계자는 "차별화된 글로벌 네트워크를 기반으로 투자자들에게 다양한 투자 기회를 제공할 것"이라며 "앞으로도 혁신 기업과의 협력을 지속적으로 확대해 글로벌 투자 생태계를 선도해 나가겠다"고 말했다.





송화정 기자



