엘앤에프, 'DIFA 2025'서 NCM-LFP 투 트랙 전략 제시

中 3세대 수준 LFP 양극재 선봬

글로벌 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 지난 22일부터 25일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 '2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2025)'를 성황리에 마쳤다. 엘앤에프는 이번 전시에서 니켈코발트망간(NCM)·리튬인산철(LFP) 양극재 기술력과 지속 가능한 배터리 산업 비전 그리고 지역사회와 함께 성장하는 기업 철학을 선보이며 업계 관계자와 관람객들의 주목을 받았다.

엘앤에프 'DIFA 2025' 부스를 찾은 관람객들이 제품 전시를 살펴보고 있다. 엘앤에프

엘앤에프는 '리딩 더 퓨처(Leading the Future)'를 주제로 양극재 기술 경쟁력과 순환 경제 비전을 선보였다. 특히 중국산 3세대 수준의 압축 밀도와 가격 경쟁력을 확보한 LFP 양극재를 중심으로, 양극재 개발 히스토리 및 중장기 양산 로드맵을 공개하며 프리미엄 전기차(EV)부터 보급형 EV·에너지저장장치(ESS)까지 아우르는 'NCM-LFP 투 트랙 전략'을 제시했다.

이와 함께 엘앤에프는 전고체전지(ASSB), 나트륨이온전지(SIB), 리튬망간리치(LMR) 등 차세대 양극재 샘플을 전시하며 차세대 소재 포트폴리오를 선보였다. 또한 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 등 관계사와 함께 전구체 공급부터 폐배터리 리사이클링까지 이어지는 엘앤에프만의 순환경제 생태계 모델을 소개해 지속가능한 밸류체인 구축 방향을 구체화했다.

엘앤에프는 이번 전시를 '지역사회 인재 육성과 임직원 참여형 조직문화 확산의 무대'로도 적극적으로 활용했다. 먼저 대구 지역 대학생 20여명을 대상으로 이차전지 산업 이해와 양극재 소재 교육 프로그램을 2회에 걸쳐 진행하며 산학 연계 기반의 인재 양성 활동을 펼쳤다. 또 임직원 가족이 참여하는 부스 투어와 체험형 전시, 퀴즈 이벤트 등을 운영해 회사의 기술력과 비전을 직접 체험할 수 있는 소통의 장을 마련했다.

전시 기간 중 함께 열린 '이차전지 순환 경제 생태계 포럼'에서는 최영렬 엘앤에프 사업개발팀 파트장이 기조연설을 통해 '밸류체인(Value Chain)'을 넘어 '밸류웹(Value Web)'으로 전환해야 한다는 새로운 패러다임을 제시했다. 최 파트장은 "경쟁의 본질은 이제 제품 생산이 아니라 생태계를 설계하는 능력에 있다"며 기업 간 데이터와 자원을 공유하는 협업 체계 구축의 필요성을 강조했다.

최수안 엘앤에프 대표이사는 "이번 전시회를 통해 LFP 양극재를 비롯한 다양한 배터리 소재 기술력을 대외적으로 인정받았다"며 "독자적인 기술 혁신과 생산역량을 바탕으로 업계의 도전을 돌파하고 새로운 성장 기회를 만들어가겠다"고 말했다.





심성아 기자



