서울·부산 초·중·고 10만명, 문해력·수리력 진단 검사

총 665개교 초·중·고교생 참여…"기초 소양 파악해 정책 지원"

서울시교육청이 서울과 부산 초·중·고등학교 학생을 대상으로 '서울 학생 문해력·수리력 진단검사'(서울 에스플랜·S-PLAN)를 실시한다고 27일 밝혔다.

서울 학생 문해력·수리력 진단검사는 2023년 서울시교육청이 전국 최초로 개발한 문해력·수리력 진단 도구다.

문해력은 학습과 삶의 맥락에서 다양한 내용과 형식의 글을 정확하게 이해하고 효과적으로 맥락에 맞게 표현하는 능력이며, 수리력은 학습과 일상을 포함한 다양한 상황에서 수학의 내용과 방법을 활용하여 추론, 의사소통, 문제를 해결하는 능력이다. 검사 문항은 일상생활과 학습상황에서의 문해력과 수리력을 측정할 수 있도록 구성되며, 교과융합형 문항이나 실제 생활에서 문제해결력을 측정하는 문항 등으로 출제된다.

지난 9월 서울시교육청과 부산시교육청이 업무협약을 체결하면서 이번 검사에서 부산 학생들도 진단검사에 참여하게 됐다.

희망 학교와 학교 밖 청소년 도움센터, 재외 한국학교 등 총 665교의 초등학생 4학년과 6학년, 중학생 2학년, 고등학생 1학년 등 10만2000여 명이 검사를 받는다. 지난해 참여 학교(525교) 대비 약 26% 증가한 수치다.

올해 진단검사는 컴퓨터 기반 검사로 실시되며, 검사 기간을 1차(10.27~11.7)와 2차(12.15~12.26)로 나눠 학교가 자율적으로 시행일을 선택할 수 있게 했다.

진단 과목은 문해력Ⅰ·Ⅱ, 수리력Ⅰ·Ⅱ의 4과목으로 초등학생은 과목당 40분, 중학생은 45분, 고등학교는 50분씩 총 4차시에 걸쳐 진행된다.

검사 결과는 오는 12월에 제공된다. 결과지에는 문해·수리력의 단계별 성취 수준과 하위 영역별 정답 비율·도달도, 학습 제언 등을 담긴다.

서울시교육청은 검사 결과를 활용해 서울 학생들의 문해·수리력 향상을 위한 지원 사업을 적극 추진할 계획이다.

정근식 서울시 교육감은 "이번 서울 학생 문해력·수리력 진단검사를 통해 학생들의 기초 소양을 정확하고 체계적으로 파악해 학생 맞춤형 정책지원을 실현할 수 있을 것"이라고 말했다.





