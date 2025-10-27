본문 바로가기
중기·벤처

중기부, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 준비 점검…"전국에 소비의 온기를"

김철현기자

입력2025.10.27 13:30

숏뉴스
29일부터 대규모 할인 축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 개최
지역 맞춤형 행사와 릴레이 캠페인으로 소비 분위기 전국 확산

중소벤처기업부는 27일 '소비활성화 TF' 제5차 회의를 개최하고, 29일부터 열리는 '코리아 그랜드 페스티벌'의 준비 상황을 점검했다고 밝혔다.


중기부, '코리아 그랜드 페스티벌' 준비 점검…"전국에 소비의 온기를"
노용석 제1차관 주재로 열린 이번 회의에는 전국 13개 지방중소벤처기업청과 11개 공공기관이 참석해 코리아 그랜드 페스티벌 계획과 지역별 소비 촉진 프로그램 준비 현황을 논의했다. 중기부는 이번 축제를 통해 소비 촉진 캠페인이 단발성 이벤트를 넘어 지속 가능한 소비 흐름으로 정착할 수 있도록 정책 역량을 집중할 계획이다.

이를 위해 지역별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 행사와 릴레이 캠페인을 전국적으로 추진해, 소비 심리를 진작하고 내수 회복의 흐름을 강화해 나갈 방침이다. 노용석 중기부 제1차관은 "코리아 그랜드 페스티벌을 통해 소비의 온기가 전국으로 확산되고, 지역 상권이 활력을 되찾을 수 있기를 기대한다"며 "정부도 TF를 중심으로 소비 진작 효과를 극대화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
