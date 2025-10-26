GH, 남양주 행복주택서 '민관 협력형 공공주택 커뮤니티' 첫 시범

경기주택도시공사(GH)가 공공주택의 주거 만족도를 높이고 공동체를 회복하기 위해 오는 12월 남양주 다산 지금 A5 행복주택에서 '경기 유니티' 시범 사업을 진행한다.

유니티는 공공주택 유휴공간에 전문성을 갖춘 민간 운영기관이 아이돌봄 서비스, 고령자 건강교실 등을 운영하는 사업으로 전국 최초의 민관 협력형 공공주택 커뮤니티다.

사업 대상인 남양주 다산 지금 A5 행복주택은 2022년 6월 입주가 시작됐다. 경기도와 경기주택도시공사는 오는 12월 개관 예정으로 단지 내 유휴공간(근린생활시설) 965㎡(1~2층)에 커뮤니티 공간을 조성하고 있다.

경기도가 오는 12월 남양주에서 경기유니티 시범사업을 실시한다.

이번에 조성된 유니티 운영 프로그램은 ▲아이돌봄 서비스 ▲고령자 건강교실 ▲스크린 파크골프 등 취미·여가 ▲육아, 요리 교육·강의 등 다양하다.

경기도는 이번 사업을 통해 커뮤니티 시설의 실질적 활용률을 높이고 입주민 간 교류 활성화, 지역사회와의 소통 확대, 어린이·고령자 등 세대 간 통합 및 삶의 질 개선 등 지역사회 공동체 복원 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 '경기 유니티' 모델은 공공과 민간이 각자의 강점을 살려 입주민에게 실질적인 혜택을 제공하는 새로운 시도"라며 "앞으로도 공공주택 커뮤니티가 활성화되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





