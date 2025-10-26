홍성주 대구시 경제부시장 "두류젊코, 상업공간 넘어 복합문화 상권 자리매김"

두류젊코 축제 개막식 참석



대구시와 대구 달서구는 지난 25일부터 26일까지 이틀동안 침체된 상권에 활기를 불어넣고 다양한 연령층의 고객을 유치하기 위해 '2025 두류젊코 축제, 젊코 판타지웨이'를 개최하고 있다. 이번 축제는 달서구와 협력해 두류젊음의 광장, 두류먹거리타운, 두류1번가 지하상가, 신내당시장, 상점가 등에서 펼쳐진다.

두류젊코는 대구시 달서구 두류동 광장코어 주변 상권을 일컽는 말이며, '젊음의 코어'라는 의미가 담겨있다.

홍성주 대구시 경제부시장은 개막식에서 축사를 통해 "두류젊코는 단순한 상업 공간을 넘어 시민들이 즐기고 머무는 복합 문화상권으로 자리매김하고 있다"며, "이번 축제를 통해 두류젊코가 더욱 활기를 띠기를 바란다"고 말했다.

대구시와 대구 달서구가 마련한 이 축제는 상인과 주민이 함께 준비한 참여형 축제 콘텐츠로 꾸며져, 코스프레 콘테스트 및 거리 퍼레이드, 버스킹 공연, 체험 프로그램, 전시·북콘서트, 플리마켓 등 다양한 볼거리와 즐길거리가 준비돼있다.

지난해 큰 호응을 얻었던 코스프레 대회는 올해 규모와 콘텐츠를 한층 확대해, 상권 전역에서 퍼레이드를 시작으로 예선과 본선을 나누어 진행된다. 화려한 의상과 개성 넘치는 참가자들의 무대가 상권 전체를 축제 분위기로 물들이고 있다.

대구 달서구는 2023년부터 2027년까지 5년간 총 80억원을 투입해 '두류젊코 상권활성화사업'을 추진중이다. 이 사업은 두류젊음의 거리, 두류먹거리타운, 신내당시장, 두류1번가 지하상가 등 5개 상권을 통합 육성해 지역 대표 상권으로 도약시키기 위한 프로젝트다.





