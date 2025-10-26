본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

창원특례시 진해구, 웅동초교 외 7개소 어린이보호구역 개선 나서

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.26 09:55

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 총예산 17억원 투입, 어린이보호구역
10개소 안전사고 예방 및 통학로 개선

경남 창원특례시 진해구는 26일 어린이보호구역 내 안전한 통학로 환경 조성 및 안전사고 예방을 위해 올해 하반기에도 어린이보호구역 개선사업을 지속 추진한다고 밝혔다.

정현섭 진해구청장이 개선 사업지 현장 점검 모습.

정현섭 진해구청장이 개선 사업지 현장 점검 모습.

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 '2025년 어린이보호구역 개선사업 수요조사'를 통해 웅동초교 외 7개소가 선정돼 추진하게 되었으며, 어린이보호구역 개선사업은 운전자가 어린이보호구역임을 쉽게 인식하고 주의할 수 있도록 시·종점 노면표시, 노란색 횡단보도, 방호울타리 등을 설치하거나 보행자의 안전을 높이기 위한 보도블록 정비, 통학 차량 정차 공간 등을 조성하는 사업이다.


진해구는 올해 상반기에도 재난안전관리 특별교부세 9억원을 확보해 동부초교(3억원) 및 풍호초교(6억원) 통학로 정비사업을 완료한 바 있다.

하반기에는 예산 8억6000만원을 확보해 웅동초교 외 7개소에 대하여 보도 정비· 교통안전시설·휀스 설치 등 사업을 추진할 계획이며, 연내 준공해 안전하게 통학할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.


정현섭 진해구청장은 "앞으로도 학생들이 보다 안전하게 통학할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속적인 관심을 가지고 어린이보호구역 개선 사업을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화] "섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

모델 꿈 안고 갔다가 장기적출…태국 당국은 "관할 밖" 선 긋기

울부짖는 1살 아기에게 강제로 문신을…'황당·분노'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

'갓생' 넘어 '레디코어'…불확실한 시대 겨냥한 새로운 트렌드

새로운 이슈 보기