구미시의회…4대 폭력예방·장애인식개선 교육 통해 건전한 조직문화 조성

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.24 18:21

숏뉴스
경북 구미시의회(의장 박교상)는 10월 24일(금) 오후 2시부터 의회 3층 간담회장에서 의원 및 직원을 대상으로 '2025년도 법정의무교육'을 실시했다.

구미시의회 24일 의회 3층 간담회장에서 의원 및 직원을 대상으로 「2025년도 법정의무교육」을 실시 후 단체촬영/김이환기자

구미시의회 24일 의회 3층 간담회장에서 의원 및 직원을 대상으로 「2025년도 법정의무교육」을 실시 후 단체촬영/김이환기자

이번 교육은 법정의무교육인 ▲성희롱·성폭력·가정폭력·성매매 등 4대 폭력 예방 교육과 ▲장애인식개선 교육을 통해 건전하고 건강한 조직 문화를 조성하기 위해 마련됐다.


먼저 4대 폭력 예방 교육은 한국양성평등교육진흥원 등록 강사이자 젠더 발전소 대표인 허지원 강사가 맡아, 성인지 감수성 제고와 폭력 없는 조직문화 조성을 주제로 강의를 진행했다.

이어진 장애인식개선교육에서는 한국장애인개발원의 교육 영상을 시청하며, 시대에 따른' 장애' 개념의 변화와 '장애인차별금지법'의 주요 내용을 학습하는 시간을 가졌다.


박교상 의장은 "의원 모두가 시민의 눈높이에 맞는 책임감 있는 의정활동을 펼치기 위해서는 올바른 가치관과 인권 감수성이 바탕이 되어야 한다"며 "이번 교육을 통해 폭력 없는 인권 존중의 조직문화를 더욱 확산해 나가겠다"고 강조했다.


구미시의회는 앞으로도 의원 및 직원의 인권 의식, 윤리의식 함양 등 역량 강화를 위해 다양한 교육을 지속해서 추진해 나갈 계획이다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
