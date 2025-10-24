본문 바로가기
구미교육지원청…'2025 반부패 청렴교육' 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.24 17:57

청탁금지법·공무원 행동강령·공직자의 이해충돌방지법·직장 내 괴롭힘 예방

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 24일 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 '2025년 반부패 청렴 교육'을 실시했다.


이번 교육은 관내 공립 유치원, 공·사립 초중학교 행동강령책임관 80여 명을 대상으로 반부패 청렴의 중요성을 강조하고 관내 학교까지 청렴 문화를 전파하기 위해 마련됐다.

김혜정 국민권익위원회 청렴연수원 전문 강사를 초빙하여, 청탁금지법, 공무원 행동강령, 공직자의 이해충돌 방지법, 직장 내 괴롭힘 예방 등 공직자들이 필수적으로 알아두어야 할 내용을 다룬 강의를 진행했다.


김혜정 강사는 여러 사례를 통해 각종 청렴 관련 법령 및 제도를 이해하기 쉽게 설명하여 참석자들로부터 많은 호응을 얻었다.

김혜정 국민권익위원회 청렴연수원 전문강사를 초빙하여, 청탁금지법, 공무원 행동강령, 공직자의 이해충돌방지법, 직장 내 괴롭힘 예방 등 공직자들이 필수적으로 알아두어야 할 내용을 다룬 강의를 진행하였다./김이환기자

김혜정 국민권익위원회 청렴연수원 전문강사를 초빙하여, 청탁금지법, 공무원 행동강령, 공직자의 이해충돌방지법, 직장 내 괴롭힘 예방 등 공직자들이 필수적으로 알아두어야 할 내용을 다룬 강의를 진행하였다./김이환기자

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
