▲ 박순녀씨 별세, 이을용(전 프로축구 경남FC 감독)씨 모친상 = 24일, 강원도 태백시 태백문화장례식장 특실, 발인 26일 오전 7시30분, 장지 태백화장장.
[부고] 이을용(전 프로축구 경남FC 감독)씨 모친상
2025년 10월 24일(금)
