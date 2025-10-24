양평군, '청렴 슬로건' 최우수작 '청탁은 STOP! 청렴은 TOP!' 선정

양평군, 2025 청렴 슬로건 공모 우수작 선정



경기 양평군은 24일 '2025 청렴 슬로건 시상식'을 개최하고 공정하고 투명한 공직문화 확산을 위해 추진한 '청렴 슬로건 공모전'의 수상작을 발표했다.

양평군이 24일 '2025 청렴 슬로건 시상식'을 개최하고 공정하고 투명한 공직문화 확산을 위해 추진한 '청렴 슬로건 공모전'의 수상작을 발표했다. 전진선 군수가 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

이번 공모전은 공직자들의 자발적인 참여를 통해 청렴 실천 의지를 확산하고, 부패 없는 조직문화 정착을 도모하기 위해 마련되었으며, 총 390건의 슬로건이 접수되는 등 높은 관심을 받았다.

최우수상에는 '청탁은 STOP! 청렴은 TOP!'이 선정되었으며, 우수상에는 '청렴 ON 부패 OFF, 청렴에너지는 절약할 필요가 없습니다', 장려상에는 '양심을 평생 지키자'가 각각 수상작으로 선정됐다.

전진선 양평군수는 "청렴은 조직의 신뢰를 높이는 기본이자 지속 가능한 발전의 출발점"이라며 "이번 공모를 통해 군민과 함께 청렴 가치를 되새기고, 일상 속 실천으로 확산할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 수상작은 향후 청렴캠페인, 교육자료, 홍보물 등 다양한 매체를 통해 활용될 예정이다.





양평=이종구 기자



