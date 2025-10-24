연천군, 'AI 기반 정밀농업 세미나' 성료…스마트 농업 모델 구상 박차

연천군, 디지털 기반 농업혁신 방향 모색·현장 공감대 형성

경기 연천군은 지난 23일 연천수레울아트홀 대공연장에서 '연천군 스마트 정밀농업 세미나'를 성황리에 개최했다.

연천군이 지난 23일 연천수레울아트홀 대공연장에서 '연천군 스마트 정밀농업 세미나'를 개최하고 있다.

이번 세미나는 다양한 전문가 의견을 수렴해 연천형 정밀농업 모델을 구상하고 디지털 기반 농업에 대한 현장중심의 공감대를 형성하기 위해 마련됐다. 김덕현 연천군수를 비롯해, 윤종영 경기도의원, 농민단체, 유관기관 관계자, 지역주민 등 300여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

특히 농번기로 바쁜 시기임에도 불구하고 많은 농민들이 적극적으로 참여해 정밀농업에 대한 높은 호응과 기대를 나타냈다.

세미나에서는 ▲ 한국정밀농업연구소 남재작 소장이 'AI 기반 정밀농업 이해와 적용사례'를 주제로 정밀농업의 개념과 실제 활용사례를 소개했고 ▲ 경기도 농업기술원 성제훈 원장이 "연천형 정밀농업 도입전략 및 추진방향"을 발표하며 스마트 농업으로 나아가기 위한 연천의 미래전략을 제시했다.

김덕현 연천군수는 "농업은 책상 위에서만 발전하는 것이 아니라, 현장에서 고민하고 답을 찾는 과정에서 진짜 힘을 얻는다"며 "AI 기반 정밀농업을 적극 추진해 연천군의 미래농업 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이종구 기자



