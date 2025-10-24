본문 바로가기
[속보] 위성락 "미국·중국 국빈 방한…29일 한미 회담·11월 1일 한중 회담"

임철영기자

입력2025.10.24 10:58

[속보] 위성락 "미국·중국 국빈 방한…29일 한미 회담·11월 1일 한중 회담"
[속보] 위성락 "미국·중국 국빈 방한…29일 한미 회담·11월 1일 한중 회담"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
