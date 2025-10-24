춘천시, 디지털 의료혁신으로 지역의료 새 길 모색

28일 시청서 '디지털 지역의료혁신 추진단' 자문회의 열려

국립암센터·강원대병원·한림대 등 전문가 16명 참석

디지털 헬스 기반 지역 맞춤형 의료체계 구축 논의

강원도 춘천시가 지역 의료의 미래를 선도하기 위해 '디지털 의료혁신 추진단' 운영에 착수한다. 춘천시(시장 육동한)는 오는 28일 시청 중회의실에서 '춘천시 디지털 지역의료혁신 추진단 자문회의'를 개최한다.

이번 회의는 지역의료의 디지털 전환 방향을 모색하기 위한 자리로 이종구 국립암센터 이사장을 비롯해 강원대병원, 한림대, 춘천시노인전문병원, 춘천바이오산업진흥원, 강원정보문화산업진흥원 등 각계 전문가 16명이 참석한다.

시는 의료취약계층 증가와 읍면 지역 중심의 의료 접근성 저하, 비대면 건강관리 수요 급증 등 지역 현안을 해결하기 위해 디지털 헬스 기술을 기반으로 한 새로운 의료 모델이 필요하다고 보고 있다.

이와 관련, 회의에서는 춘천시보건소에서 추진 중인 'AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업' 현황과 지역의료기관 실태를 공유하고 이를 토대로 춘천형 디지털 지역의료 추진 방향과 협력 방안을 집중 논의할 예정이다.

시 관계자는 "디지털 의료혁신은 시민의 건강을 지키고 지역의료를 지속가능하게 만들 핵심 과제"라며 "이번 자문회의를 통해 실질적인 실행 방안을 도출할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>