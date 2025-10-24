본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

춘천시, 디지털 의료혁신으로 지역의료 새 길 모색

이종구기자

입력2025.10.24 10:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

28일 시청서 '디지털 지역의료혁신 추진단' 자문회의 열려
국립암센터·강원대병원·한림대 등 전문가 16명 참석
디지털 헬스 기반 지역 맞춤형 의료체계 구축 논의

강원도 춘천시가 지역 의료의 미래를 선도하기 위해 '디지털 의료혁신 추진단' 운영에 착수한다. 춘천시(시장 육동한)는 오는 28일 시청 중회의실에서 '춘천시 디지털 지역의료혁신 추진단 자문회의'를 개최한다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

이번 회의는 지역의료의 디지털 전환 방향을 모색하기 위한 자리로 이종구 국립암센터 이사장을 비롯해 강원대병원, 한림대, 춘천시노인전문병원, 춘천바이오산업진흥원, 강원정보문화산업진흥원 등 각계 전문가 16명이 참석한다.


시는 의료취약계층 증가와 읍면 지역 중심의 의료 접근성 저하, 비대면 건강관리 수요 급증 등 지역 현안을 해결하기 위해 디지털 헬스 기술을 기반으로 한 새로운 의료 모델이 필요하다고 보고 있다.

이와 관련, 회의에서는 춘천시보건소에서 추진 중인 'AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업' 현황과 지역의료기관 실태를 공유하고 이를 토대로 춘천형 디지털 지역의료 추진 방향과 협력 방안을 집중 논의할 예정이다.


시 관계자는 "디지털 의료혁신은 시민의 건강을 지키고 지역의료를 지속가능하게 만들 핵심 과제"라며 "이번 자문회의를 통해 실질적인 실행 방안을 도출할 수 있기를 기대한다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람한테 집 샀더니 '공동조합원'[부동산AtoZ] 전 재산 투자했는데 날벼락…재건축 3채 가진 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

"수백억대에 마피아도 연루" NBA 현직 감독·선수 사기도박 일파만파

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

다시 고개 든 보유세 인상론…'시장 안전판'인가, '조세 칼날'인가

새로운 이슈 보기