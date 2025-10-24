본문 바로가기
육군총장 "내란행위 맞서지 못해 국민께 사과"

유제훈기자

입력2025.10.24 11:05

숏뉴스
"육군 모두가 내란군인건 아냐"

김규하 육군참모총장은 24일 12·3 비상계엄에 대해 "대한민국 민주주의의 큰 위기 앞에서 잘못된 것을 알면서도 침묵했다"며 "장성으로서 군을 동원해 대한민국을 위태롭게 한 내란 행위에 맞서지 못했다"고 말했다.

김규하 육군참모총장이 29일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 의원의 질의에 답하고 있다. 2025.9.29 김현민 기자

김규하 육군참모총장이 29일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 의원의 질의에 답하고 있다. 2025.9.29 김현민 기자

김 총장은 이날 충남 계룡에서 열린 국회 국방위원회 육군본부 국정감사에서 "국민께 큰 실망과 깊은 상처를 안겨드려 진심으로 사과드린다"면서 이같이 밝혔다. 김 총장은 12·3 계엄 당시 육군 미사일전략사령관이었다.


김 총장은 다만 "그러나 육군 모두가 내란 군은 아니다"라면서 "일부 소수 군 수뇌부와 그에 동조한 인원들에게 책임이 있고 이 외 전 장병은 국민을 보호하는 국군"이라고 강조했다.

김 총장은 이어 계엄에 동조한 군인과 아직 제대로 드러나지 않은 가담 인원들을 선별, 조치하는 데 최선을 다하겠다고 덧붙였다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

