육군총장 "내란행위 맞서지 못해 국민께 사과"

"육군 모두가 내란군인건 아냐"

김규하 육군참모총장은 24일 12·3 비상계엄에 대해 "대한민국 민주주의의 큰 위기 앞에서 잘못된 것을 알면서도 침묵했다"며 "장성으로서 군을 동원해 대한민국을 위태롭게 한 내란 행위에 맞서지 못했다"고 말했다.

김규하 육군참모총장이 29일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 의원의 질의에 답하고 있다. 2025.9.29 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

김 총장은 이날 충남 계룡에서 열린 국회 국방위원회 육군본부 국정감사에서 "국민께 큰 실망과 깊은 상처를 안겨드려 진심으로 사과드린다"면서 이같이 밝혔다. 김 총장은 12·3 계엄 당시 육군 미사일전략사령관이었다.

김 총장은 다만 "그러나 육군 모두가 내란 군은 아니다"라면서 "일부 소수 군 수뇌부와 그에 동조한 인원들에게 책임이 있고 이 외 전 장병은 국민을 보호하는 국군"이라고 강조했다.

김 총장은 이어 계엄에 동조한 군인과 아직 제대로 드러나지 않은 가담 인원들을 선별, 조치하는 데 최선을 다하겠다고 덧붙였다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



