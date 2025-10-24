엘앤케이바이오메드, 美 CHKD 주최 흉벽학회 참가

엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 9,100 전일대비 110 등락률 +1.22% 거래량 51,792 전일가 8,990 2025.10.24 10:33 기준 관련기사 엘앤케이바이오메드, 세계흉벽학회(CWIG) 참가엘앤케이바이오, 2분기 매출 113억·영업이익 17억엘앤케이바이오, 국산 척추 임플란트 최초 美 보훈병원서 수술 전 종목 시세 보기 close 메드는 미국 법인 이지스메디텍이 22일부터 미국 버지니아 노퍽에 위치한 이스트턴 버지니아 의과대학(EVMS)에서 열린 'NUSS Advanced Pectus Course 2025'에 참가해 자사의 '팩투스' 제품을 홍보했다고 24일 밝혔다.

학회는 세계적인 소아 흉벽재건센터인 킹스도터스 어린이병원과 이스트턴 버지니아 의과대학이 공동 주최하는 권위 있는 교육 프로그램이다. 너스 수술법(Nuss Procedure)의 창시자인 도날드 너스 박사가 직접 참여해 전 세계 흉부외과 전문의들을 대상으로 최신 흉벽 교정술 및 관련 기술을 교육한다.

팩투스 코스는 2003년 처음 개최된 이후 매년 전 세계 흉벽기형 전문가들이 참여하는 국제 교육 프로그램으로 성장했다. 올해로 제23회를 맞았다. 올해 프로그램은 ▲미국 전역의 저명한 흉벽기형 수술권위자의 이론 강의 ▲최신 기구와 기술을 직접 다루는 실습형 워크샵 ▲팩투스 프로그램의 구축, 환자경험 최적화에 대한 실무 논의 ▲실제 특이한 수술 사례에 대한 전문가 패널 토론 등으로 구성했다.

학회 연사로 참석한 프랭클린 마가론 박사는 흉벽기형에 대한 수술적 접근법에 대한 세션을 진행하며, 엘앤케이바이오의 '팩투스 임플란트' 제품에 대한 올바른 사용법 및 이론, 수술 전후 효과 등을 주제로 강의를 진행했다.

제이미 골든(Jamie Golden, MD)박사는 흉골 상승술(Sternal Elevation, 흉골을 들어 올리는 수술 기법) 세션을 맡아, 당사의 '팩투스 스터넘 스크류' 제품을 소개했다.

엘앤케이바이오의 '팩투스 임플란트' 제품을 활발히 사용하고 있는 프랭클린 마가론 박사는 "팩투스 제품에 대해 의료진 및 수술 환자 모두 만족도가 매우 높다"고 설명했다.

엘앤케이바이오 관계자는 "오목가슴 임플란트 '팩투스'를 알리고, 안전한 수술 기법의 확대를 위해 이번 학회에 참석했다"고 말했다.

이어 "엘앤케이바이오는 안전하고 정확한 수술과 제품의 올바른 사용법을 전수하는 다양한 교육 프로그램을 운영하고 개발해 국내외 의료진들이 환자들에게 안전한 수술을 진행할 수 있도록 더욱 적극적으로 활동할 계획"이라고 덧붙였다.

안영보 이지스메디텍 대표(왼쪽)와 도날드 너스 박사(왼쪽서 두번째)가 학회 참석을 기념해 관계자들과 사진을 촬영하고 있다. 엘앤케이바이오.





박형수 기자



