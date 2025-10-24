내장산·주왕산…단풍 절정기 명산 상권매출 26%↑

KB국민카드, 명산 주변상권 분석

KB국민카드는 국립공원을 품은 전국 명산 16곳 근처 상권 방문 고객 결제 데이터 분석 결과를 24일 공개했다.

명산 근처 음식점, 카페, 편의점·슈퍼 업종 1년 매출 분석 결과 가을철(9~11월) 매출 비중은 전체 대비 28%였다. 여름(30%)과 비슷했다.

지난해 9월부터 올 8월까지 1년간의 고객 신용·체크카드 데이터 약 150만건을 분석한 결과다. 산 입구 132개 반경 1~2km를 조사했다.

가을 매출 비중이 큰 산은 주왕산(56%), 내장산(52%), 속리산(38%) 순이었다. 월악산·지리산·계룡산·소백산은 여름, 덕유산은 겨울, 설악산·오대산은 가을과 여름 매출 비중이 컸다.

단풍 절정기(지난해 단풍 절정일 전후 1주일) 명산 주변 상권 매출은 2주 전 대비 평균 26% 증가했다. 업종별로는 음식점이 27%, 카페가 24%, 편의점·슈퍼 17% 각각 늘어났다.

절정기 시작 2주간 대비 단풍 절정기의 매출 증가율은 내장산이 237%로 가장 높았다. 주왕산 158%, 덕유산 38%, 속리산 38%, 오대산 29% 등이 뒤를 이었다. 단풍철 관광객 증가로 지역 상권 소비 회복세가 두드러졌다.

단풍 절정기 명산 근처 상권 음식점 매출은 내장산 250%, 주왕산 165%, 덕유산 46%, 속리산 36%, 설악산 28%, 오대산 27% 증가했다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 큰 명산은 설악산 92%, 오대산 89%, 계룡산 88%, 주왕산 84%, 내장산 82%, 속리산 74%로 나타났다. 수도권 등 외부 지역 거주 고객의 소비가 집중돼 관광으로 소비되는 패턴이 뚜렷하다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 큰 산의 한식 전문점 인기 메뉴는 황태, 순두부 등이었다.

구체적으로 설악산은 황태(한식 중 매출 비중, 70%), 순두부(10%), 오대산은 국수·칼국수(41%), 회(송어 등, 27%), 계룡산은 두부요리(20%), 오리고기(18%), 주왕산은 회(송어 등, 27%), 삼계탕·백숙(26%)으로 나타났다.

KB국민카드 관계자는 "분석을 통해 가을 단풍철 방문이 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다는 걸 확인했다"며 "올해도 단풍철 관광이 명산 주변 음식, 숙박 매출 증가로 이어지길 기대한다"고 말했다.





