본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

"알리 직구상품 7.8% 안전 기준 미달…판매 중단"

이성민기자

입력2025.10.24 09:36

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국수입협회, 가을철 수요 높은 제품 대상 검사
핼러윈 제품은 30개 중 2개 부적합 판정
미달제품 유통 중단…알리익스프레스, 모니터링 강화

한국수입협회는 가을철을 맞아 소비자들의 해외직구가 급증하는 캠핑·하이킹 용품과 핼러윈 관련 제품을 대상으로 안전성 검사를 실시했다고 24일 밝혔다.


이번 검사는 해외직구 제품의 안전관리 사각지대를 해소하고 소비자 피해를 예방하기 위해 협회와 알리익스프레스 코리아가 추진 중인 '해외직구상품 안전관리 강화' 협력사업의 일환으로 진행됐다. 검사에는 국내 공인 시험·검사기관 5곳(KTR·KCL·KATRI·KOTITI·FITI)이 참여해 물리적 안전성과 유해물질 함유 여부 등을 중심으로 평가가 이뤄졌다.

"알리 직구상품 7.8% 안전 기준 미달…판매 중단"
AD
원본보기 아이콘

총 203개 품목을 검사한 결과 187개 제품(92.2%)이 국내 안전기준을 충족했지만, 16개 품목(7.8%)은 기준에 미달한 것으로 나타났다. 이 중 핼러윈 관련 제품은 총 30개로 그중 2개 제품이 부적합 판정을 받아 전반적으로 양호한 결과를 보였다고 협회는 설명했다.

알리익스프레스 코리아는 부적합 판정을 받은 제품에 대해서는 즉각 판매를 중단하고 동일 상품이 재등록되지 않도록 플랫폼 내 모니터링을 강화하고 있다. 협회는 "국내 안전기준에 부합하지 않는 제품에 대해서는 유통 차단 조치를 완료했다"고 밝혔다.


이어 "계절별로 수요가 많은 품목에 대한 정기적 안전성 점검과 정보 공개를 강화해 나갈 계획"이라며 "안전한 해외직구 환경 조성을 위해 알리익스프레스 코리아와의 협력 체계를 지속해서 확대해 나가겠다"고 했다.


한편 협회는 지난 8월 물놀이용품 및 여름 시즌 상품을 대상으로 안전성 검사를 실시했고다. 겨울철에는 온열제품을 비롯한 전열기기 등 계절별 주요 품목을 대상으로 안전성 검사를 진행할 예정이다.

이번 가을용품 및 핼러윈 제품 점검 결과는 협회 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기