본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 정청래 “조희대, 비겁한 기회주의자…알아서 잘 처신하시길”

김현민기자

입력2025.10.24 09:32

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 정청래 “조희대, 비겁한 기회주의자…알아서 잘 처신하시길”
AD
원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'이것' 물고 낚시하다 '펑'…입·왼손 찢어진 채 숨진 태국 남성

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기