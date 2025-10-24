코스피 1%대 상승…장 초반 3903 신고가 경신

코스닥도 강보합…반도체 중심 강세

美증시 반등 영향

24일 코스피와 코스닥 양대 지수가 1% 내외로 상승하며 출발했다. 장 초반에는 코스피가 3900을 넘어서기도 했다.

이날 코스피는 전날 대비 1.24% 오른 3893.23으로 정규장 거래를 시작했다. 장 초반에는 3903.81을 기록하며 코스피 사상 최고치를 경신하기도 했다.

투자주체별로는 개인과 기관이 장 초반 순매수를 보이고 있다. 이들은 각각 195억원, 743억원을 순매수했다. 외국인은 716억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 증권 업종의 상승 폭이 3.29%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(2.34%), 기계·장비(1.67%), 제조(1.65%), 화학(1.39%), 의료·정밀기기(1.11%), 금융(1.04%) 등의 순서였다. 운송·창고(-0.56%), 섬유·의류(-0.49%), 음식료·담배(-0.44%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 강세다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 503,000 전일대비 24,500 등락률 +5.12% 거래량 1,498,798 전일가 478,500 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 [특징주]드디어 뚫었다…'50만닉스' 달성AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감 전 종목 시세 보기 close 는 무려 4.2% 올랐다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,800 등락률 +2.36% 거래량 1,640,882 전일가 76,300 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞 전 종목 시세 보기 close (2.6%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 461,000 전일대비 13,500 등락률 +3.02% 거래량 112,688 전일가 447,500 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG, 배당 안정성과 배당성향 주목…목표가↑"롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,900 전일대비 1,400 등락률 +1.45% 거래량 4,103,018 전일가 96,500 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 [특징주]드디어 뚫었다…'50만닉스' 달성AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株삼성 글로벌골즈 앱, 누적 기부금 2200만달러 돌파…출시 6년여만 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,180,000 전일대비 18,000 등락률 +1.55% 거래량 9,983 전일가 1,162,000 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세[클릭 e종목]"삼성바이오, 인적분할 후 패시브 수급 충격 제한적" 전 종목 시세 보기 close (1.1%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,019,000 전일대비 30,000 등락률 -2.86% 거래량 59,955 전일가 1,049,000 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 만 3.8% 내렸다.

이날 새벽 미국 증시가 기술주 중심으로 반등한 영향으로 풀이된다. 전날 뉴욕 증시에서 필라델피아 반도체 지수도 0.87% 상승 마감했다.

코스닥도 전일보다 0.98% 오른 880.61로 출발했다. 오전 9시17분 기준 다소 주춤하며 877.49를 기록했다.

코스닥 시장에서도 개인과 기관의 양매수가 두드러졌다. 각각 942억원, 20억원을 순매수했고 외국인은 881억원을 순매도했다.

역시 대부분 업종이 오르고 있다. 금융(1.99%), 전기·전자(1.97%), 화학(1.13%), 비금속(1.02%) 등의 강세가 두드러졌다. 섬유·의류(-1.22%), 기타제조(-0.55%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목의 희비는 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 167,800 전일대비 8,400 등락률 +5.27% 거래량 602,903 전일가 159,400 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄 전 종목 시세 보기 close (6.2%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 86,100 전일대비 4,600 등락률 +5.64% 거래량 284,999 전일가 81,500 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 AI·로봇 투자 본격화…신성장 산업으로 부상하는 로봇株롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (2.9%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 550 등락률 +1.24% 거래량 154,050 전일가 44,350 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (2.4%) 등은 큰 폭으로 오른 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 555,000 전일대비 9,000 등락률 -1.60% 거래량 23,361 전일가 564,000 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 451,000 전일대비 2,000 등락률 -0.44% 거래량 60,961 전일가 453,000 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-0.8%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 198,800 전일대비 1,700 등락률 -0.85% 거래량 45,228 전일가 200,500 2025.10.24 09:25 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.9%) 등은 떨어졌다.

24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 47.67포인트(1.24%) 오른 3,893.23으로 시작, 장중 3,900선을 돌파했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



