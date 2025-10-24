본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

현대카드 언더스테이지 신규 큐레이터 박재범, 웨이브투어스 합류

문채석기자

입력2025.10.24 09:10

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"다양한 장르 새 뮤지션 발굴"

현대카드는 '현대카드 언더스테이지' 새 큐레이터로 박재범과 웨이브투어스를 영입했다고 24일 밝혔다.


현대카드 언더스테이지. 현대카드

현대카드 언더스테이지. 현대카드

AD
원본보기 아이콘

현대카드 언더스테이지는 현대카드의 독자적 시각에 큐레이터들의 깊이 있는 관점을 더해 다양한 장르의 아티스트들을 발굴·지원하고 소개하는 공연장이다. 유희열·김수로·장기하·손민수 등이 큐레이터로 참여 중이다.

새로 합류한 두 큐레이터도 현대카드 언더스테이지 장르를 확장하며 공연 문화의 새 역사를 써 내려갈 아티스트다.


박재범은 힙합과 R&B를 섭렵했다. AOMG, H1GHR MUSIC, WONSOJU, MORE VISION 등 다양한 회사를 세우고 프로듀서로서 아티스트를 발굴·양성해 왔다. 2017년 아시아인 최초로 JAY-Z의 레이블 'Roc Nation'과 전속 계약을 맺었을 만큼 국제적으로도 인정받는다.


웨이브투어스는 재즈와 록을 결합한 섬세하고 감미로운 사운드로 한국 인디 록 분야에서 역사를 쓰고 있는 밴드다. 최근엔 아시아·북미·유럽 투어를 했다. 지난달 현대카드 다빈치모텔에서 무대를 선보이며 관객 호응을 얻었다.

현대카드 관계자는 "새 큐레이터들은 기존 12명 큐레이터와 함께 새 뮤지션을 발굴하고 다양한 장르의 공연을 소개할 예정"이라며 "현대카드도 큐레이터들과 함께 대한민국 공연 문화 발전에 기여하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.


2015년 문을 연 현대카드 언더스테이지는 지금까지 600명 넘는 국내외 아티스트와 20만명 넘는 관객이 함께 호흡하는 공간으로 자리 잡았다.


실리카겔·조원선·잔나비·장범준 등 한국 대중음악 아티스트들의 공연을 소개했다. 엘튼 존·스팅 등 거장, 잉베이 맘스틴·파슬스·크루앙빈 등 신예 해외 아티스트 공연도 꾸준히 진행했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹·김건희, 단둘이 명성황후 침전도 들어가"…'국보농단' 비판

'라이온 킹' 트럭 버전?…남아공서 '지붕 뚫고 점프킥' 모습 포착

연예인 병역기피 난리난 이 나라…입대 앞둔 청년들 "살 찌워야해"

소수인종 우대 안했더니…하버드대 신입생, 흑인 줄고 아시아계 늘고

'잘자요 아가씨' 음원 中에 뺏겼던 다나카…해결됐지만 불안 왜?

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기