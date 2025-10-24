CJ프레시웨이, B2C 온라인 유통 매출 연평균 27% 성장

이커머스 통해 소비자 접점 확대

외식업자용 플랫폼으로 고객 편의 제고



CJ프레시웨이는 소비자간 거래(B2C) 온라인 유통이 최근 3년간 1~3분기 누적매출 기준 연평균 27% 성장했다고 24일 밝혔다. CJ프레시웨이는 2023년부터 온라인 유통 사업을 본격화한 후 네이버 스마트스토어를 비롯해 약 20개 온라인 채널에 식자재를 공급하고 있다.

CJ프레시웨이 스마트스토어 판매 상품 홍보물. CJ프레시웨이 제공 AD 원본보기 아이콘

회사 측은 "이츠웰, 아이누리 등 자체 브랜드 상품과 독점 유통 상품 등 가성비와 품질을 고루 갖춘 상품을 선보인 노력이 주효했다"면서

"스마트스토어의 경우 3분기 판매량이 전년 동기 대비 17배 증가했다"고 설명했다.

기업간 거래(B2B) 영역에서는 외식업자를 대상으로 한 플랫폼 유통이 성장세다. 외부 플랫폼을 통한 유통 상품군을 확대하고 있으며, 연내에는 자체 플랫폼 '프레시엔'도 공식 론칭한다. 프레시엔은 외식업자를 위한 주문·결제·배송 통합 관리형 플랫폼이다.

온라인 시장에서는 채널과 고객 유형에 따라 품목별 수요가 다양하게 나타나고 있다. 이커머스 플랫폼에서는 가정에서 쉽게 활용할 수 있는 냉동과일, 냉동새우, 어린이 간식류가 인기다. 외식업자 대상 플랫폼에서는 피자치즈, 닭다리살 등 조리용 식자재 수요가 꾸준히 늘고 있다.

CJ프레시웨이는 다채널 기반 유통 확대와 동시에 온라인 상품 포트폴리오를 지속 강화할 계획이다. CJ프레시웨이 관계자는 "온·오프라인을 아우르는 옴니채널 역량은 선택이 아닌 필수 경쟁력"이라며 "스마트스토어와 프레시엔을 채널 다각화 전략의 중심에 두고, 식자재 유통 전반 효율을 높이는 동시에 디지털 식자재 유통 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



