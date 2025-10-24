여수섬박람회조직위, '종합실행계획 수립' 최종 보고회 가져

2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 조직위)가 지난 22일 여수 문화홀에서´2026여수세계섬박람회 종합실행계획 수립´ 최종보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 조직위원장인 정기명 여수시장과 박수관 공동위원장을 비롯해 도ㆍ시의원, 이사회 이사, 자문위원, 지역 주민 등 350여 명이 참석했다.

이에 앞서 조직위는 지난 5월 용역에 착수, 8월 중간보고회를 개최해 분야별 전문가 등의 의견을 수렴했다. 용역의 전문성과 객관성 확보를 위해 전문가 자문회의, 의원 간담회 등 각계각층의 다각적인 논의를 거쳐 용역의 완성도를 높였다.

먼저, 주요 전시관은 디지털·미디어아트 외 아날로그 콘텐츠 강화 요청에 따라 전시관 내 실물 전시를 보강하고, 세대별, 연령별로 즐길 수 있는 체험형 프로그램을 확대하기로 했다.

더위ㆍ태풍 등 기상 상황에 대처할 수 있도록 휴게시설과 그늘막을 보강하고 화장실을 42동으로 늘렸으며, 시설물, 관람객 안전대책을 수립했다.

섬테마존과 요트투어 등 신규 확대 사업에 필요한 운영 인력을 보강하고 자원봉사자를 포함해 총 490여 명이 박람회장을 효율적으로 운영할 계획이다. 부행사장인 개도와 금오도에는 섬지역 주민참여를 강화할 예정이다. 섬 주민이 직접 참여하는 섬밥상 이야기, 부녀회장님과 함께하는 특산물 레시피, 섬마을 선상낚시 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

여수시에서는 주행사장이 있는 돌산지역의 심각한 교통체증이 우려되는 만큼 임시주차장 확보, 셔틀버스 운영, 통제구간 설정, 교통정보 제공체계 구축 등 기본계획(안)을 마련 중으로, 관련기관과 교통 전문가 자문을 거쳐 올 연말까지 세부 계획을 수립할 방침이다.

한편, 전시관별 내부콘텐츠 구성과 과업 외로 조직위에서 직접 추진 중인 주행사장 조성 사업은 내년 6월부터 7월까지 완료 예정이며, 8월 한 달간 시범 운영할 계획이다.

조직위는 최종보고회에서 수렴한 의견을 반영하여 이달 말 종합실행계획을 확정하고 이에 따른 분야별 구체화된 세부실행계획은 내년 5월 마무리할 예정이다.

정기명 여수시장은 "종합실행계획 수립을 통해 박람회 준비 전반을 점검하고, 시민과 전문가의 의견을 폭넓게 수렴할 수 있었다"며 "남은 기간 철저히 준비해 세계인이 함께 즐기고 공감하는 성공적인 박람회를 만들어가겠다"고 말했다.

박수관 조직위원장은 "섬박람회가 국제행사인 만큼 분야별로 문제점을 분석하고 촘촘하게 대책을 마련하겠다"며 "남은 기간 시민들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





