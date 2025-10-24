故 전유성 "무식한 데 유식한 개그맨으로 착각했으면"…별세 사흘 전 육성

문화훈장 옥관장 수훈…딸 전제비 "새로운 기억으로 여기겠다"

가수 지드래곤도 옥관장 "빅뱅 멤버들과 영광 나누고 싶어"

최휘영 문화체육관광부 장관이 23일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 대한민국 대중문화예술상 시상식에서 희극인 고(故) 전유성 씨에게 수여된 옥관문화훈장을 그의 딸 전제비 씨에게 대신 전달하고 있다. AD 원본보기 아이콘

지난달 25일 세상을 떠난 개그맨 고(故) 전유성이 별세 사흘 전 남긴 육성이 뒤늦게 공개됐다. 문화체육관광부가 23일 서울 국립극장 해오름극장에서 연 '2025 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서다.

고인은 이날 옥관문화훈장 수훈자로 호명됐다. 시상식에서는 고인이 생전 미리 녹음한 소감이 재생됐다. 전유성은 "예전에 선배님들도 (상을) 많이 받으셨는데, 그럴 때마다 '코미디언들이 많이 받아야 후배들도 많이 받겠구나' 했다"며 "저를 거쳐서 간다니까 굉장히 영광스럽다"고 말했다.

자신이 대중에게 사랑받은 이유로는 새로움을 꼽았다. "남들이 안 한 짓거리로 (사랑을 받은 것 같다). 그런 것을 사람들이 재미있어하는 것 같다"며 "(대중이 저를) 알고 보면 무식한 데 유식한 개그맨으로 착각했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

훈장은 딸 전제비 씨가 대신 받았다. 전 씨는 "귀한 상 주셔서 감사하다"며 "아버지의 마지막 업적이 아니고 새로운 기억으로 여기겠다"고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 23일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 ‘대한민국 대중문화예술상’ 시상식에서 가수 지드래곤에게 옥관문화훈장을 전달하고 있다. 원본보기 아이콘

이날 가수 지드래곤(본명 권지용)은 옥관문화훈장을 받아 올해 최연소 수훈자가 됐다. 그는 "별들의 노래를 들으며 자라왔는데, 그 별 중 하나가 됐다"며 "내년에 그룹(빅뱅) 20주년이 되는데 멤버들과 영광을 같이 나누고 싶다"고 말했다.

이 밖에도 배우 김해숙, 이병헌, 정동환 등 서른한 명(팀)이 문화훈장과 대통령·국무총리·문체부 장관 표창을 받았다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



