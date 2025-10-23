한울본부 한울1호기, 방사능방재 전체훈련 실시… 재난 대비 강화

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 방사선 비상 사고 발생 시 조기에 수습해 국민의 생명과 재산을 보호하고 환경 피해를 최소화하기 위해 23일 한울 1호기 방사능방재 전체훈련을 실시했다.

한울본부 한울1호기 방사능방재 전체훈련 실시. 한울본부 제공

이번 훈련은 모든 비상요원에게 사전 시나리오를 전달하지 않은 채 돌발상황 메시지만을 제공해 현장에서 즉각적 판단력과 대응 능력을 요구했고, 이동형 비상 설비 운용과 응급 구호 활동 등을 포함한 비상 대응조치를 실제상황에 준하는 수준으로 철저히 점검했다.

이세용 본부장은 "예기치 못한 훈련 상황에서도 모두가 적극적이고 신속하게 임해 한울본부의 체계적인 비상 대응 능력을 확인할 수 있었다. 이번 훈련을 통해 보완점을 개선하고 대응체계를 고도화해 국민으로부터 신뢰받는 한울본부가 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



