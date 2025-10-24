본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

류진 한경협 회장, 美 테네시 주지사 초청 조찬 간담회

김형민기자

입력2025.10.24 07:30

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빌 리 테네시 주지사 등 美측 7명 참석
포스코·CJ·LS·효성·동원 관계자들도 자리해
테네시 산업 인프라·경제 협력 등 논의

류진 한국경제인협회 회장은 24일 오전 그랜드 하얏트 서울에서 빌 리 미국 테네시 주지사와 방한사절단을 초청해 조찬 간담회를 했다.


류진 한국경제인협회 회장 연합뉴스

류진 한국경제인협회 회장 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 우리나라와 테네시주 간 경제협력 방안과 한국의 투자 성과 강조, 향후 투자 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

우리 측에선 포스코, CJ, LS, 두산, 효성, 동원 6개사의 기업 관계자가 참석했다. 테네시 측에선 빌 리 주지사를 비롯해 스튜어트 맥코터 테네시 부지사 겸 경제개발부 장관 등 7명이 자리해 테네시주의 산업 인프라와 경제 협력 현황 등을 함께 논의했다.


류 회장은 "빌 리 주지사는 주지사로서의 첫 해외 방문(2019년)이 한국이었을 만큼 한국에 각별한 애정이 있는 것으로 잘 알려져 있는데, 이번 방한에서도 수많은 일정을 소화하며 관심을 보이셨다"면서 "한-테네시, 나아가 한미 협력 관계의 지속된 발전을 위해 우리 기업들의 미국 내 활동에 지속적인 관심을 요청드린다"했다. 또한 최근 대규모 대미투자를 하고 있는 우리 기업이 겪고 있는 여러 애로사항에 대한 경제계 의견도 전달했다.


류 회장은 취임 후부터 미국 주지사들과 지속적으로 교류해 왔다. 2023년 케이티 홉스 애리조사 주지사(9월)와 필 머피 뉴저지 주지사(10월)를 만난 데 이어 지난해에는 사라 샌더스 아칸소 주지사(3월)와 더그 버검 노스다코타 주지사(10월, 현 내무부장관)와 회동했다. 지난 20일에는 그렉 지안포르테 몬태나 주지사 초청 리셉션을 한 바 있다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

피켓팅 놓쳐도 즐기는 건 못참아…'밖탠딩'을 아시나요

'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

재초환 폐지, 진짜되나…부동산대책 후폭풍에 '공급카드'로 급부상

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기