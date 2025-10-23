기관장이 뛴다… 우수조달물품 제조현장 찾은 부산조달청

건축 내외장재 제조업 성원하이텍 방문



우수조달물품 판로지원 방안, 애로 청취

부산지방조달청 신봉재 청장이 23일 조달우수제품 지정업체인 성원하이텍㈜(대표 성기인)를 방문해 현장 목소리를 들었다.

부산 강서구 성원하이텍은 건축 내·외장재 전문기업으로 기능성 금속 흡음 소재인 마이코텍스를 개발해 지난해 우수조달물품으로 지정받았다. 꾸준한 연구개발과 품질 개선에 힘쓴 이 기업은 공공기관과 민간에 납품하고 있다.

이번 방문은 지역 우수 중소기업의 판로지원 방안을 모색하고 공공조달시장에서 기업이 겪고 있는 불필요한 규제나 애로사항을 현장에서 직접 듣기 위해 마련했다.

신 청장은 "기술력과 품질이 뛰어난 제품을 개발하고도 적절한 판로를 개척하지 못해 어려움을 겪는 중소기업들이 많다"며, "적극행정으로 지역기업의 우수한 제품이 더 넓은 판로를 확보하도록 지원하겠다"고 힘줬다.

부산지방조달청 신봉재 청장(왼쪽)이 23일 조달우수제품 지정업체인 성원하이텍㈜을 찾아 현장을 둘러보며 애로사항을 청취하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>