본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

이현재 하남시장, 남한고 입학설명회 참석…"미래 인재 양성의 중심으로"'

이종구기자

입력2025.10.23 15:40

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 22일 남한고등학교에서 진행된 '2026학년도 남한고등학교 입학설명회'에 참석해 남한고의 자율형 공립고 선정을 축하하고 미래 인재 양성을 위한 새로운 도약을 격려했다.

하남시가 지난 22일 남한고등학교에서 진행된 '2026학년도 남한고등학교 입학설명회'를 열고 있다. 하남시 제공

하남시가 지난 22일 남한고등학교에서 진행된 '2026학년도 남한고등학교 입학설명회'를 열고 있다. 하남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회에는 이현재 하남시장을 비롯해 오성애 광주하남교육지원청 교육장, 이진규 교장 등 교육 관계자들과 학생 및 학부모 약 100여 명이 함께 참석해 자율형 공립고 운영 방향과 2026년 신입생 교육과정 등을 공유했다.


남한고는 지난 8월 27일 교육부 '자율형 공립고 2.0' 공모에 최종 선정됐다. 이번 선정으로 남한고는 2026년부터 자율형 공립고 운영교로서 무학년제, 조기입학·조기졸업 등 학사 운영 특례를 적용받고, 특목고·자사고 수준의 심화 교육과정을 자율적으로 운영할 수 있게 됐다. 또한 학생 개개인의 진로 맞춤형 교육을 실현하고, AI 기반 학습환경과 '하남형 라이프랩(Life Lab)' 등 지역 연계형 혁신 프로그램을 추진할 예정이다.

남한고는 유연하고 세밀한 자율형 공립고 운영을 위해 교육부와 교육청으로부터 매년 2억 원씩 5년간 총 10억 원의 예산을 지원받을 예정이다.


하남시도 이에 발맞춰, 광주하남교육지원청 및 남한고와 긴밀히 협력해 지역 교육 여건을 개선하고, 공교육 혁신을 위한 맞춤형 교육과정 지원에 필요한 행·재정적 지원을 지속적으로 이어갈 계획이다.


이현재 시장은 "하남에서 가장 오랜 역사를 가진 남한고가 자율형 공립고로 새롭게 도약하게 된 것을 진심으로 축하드린다"며 "남한고가 하남시 공교육의 새로운 이정표로 자리 잡고 지역의 자긍심이 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이어 "하남시는 고교특성화사업, 급식비·교복비 지원 등 다양한 교육지원 사업을 지속 확대해 교육환경을 개선하고, 이를 통해 우리 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 명품교육도시를 만들어가겠다"고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

배달앱 독과점 그늘…"시장 질서 다시 짜야"

한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나

새로운 이슈 보기