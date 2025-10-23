전남농협, 팜스테이마을·농심천심 어린이 체험관 운영

농협전남본부는 오는 27일까지 2025 국제농업박람회장에서 전남팜스테이마을협의회와 어린이 농업농촌체험관을 운영한다. 농협전남본부 제공 AD 원본보기 아이콘

농협전남본부는 23일부터 27일까지 5일간 2025 국제농업박람회장에서 전남팜스테이마을협의회와 어린이 농업농촌체험관을 운영한다.

팜스테이마을 농업농촌체험관은 전남농업기술원 운동장 내 어린이 체험존에 설치된다. 오전 10시부터 오후 4시까지 매 시간 정각에 30분 동안 체험활동을 진행한다. 체험활동을 희망하는 방문객들은 예약 없이 현장에서 접수 순서대로 참여가 가능하다.

이번에 준비한 프로그램은 ▲(녹향월촌마을)떡꼬치 만들기, ▲(가정마을)배고추장 만들기, ▲(죽산사과마을)사과파이 만들기, ▲(엄지마을)군고구마 만들기, ▲(봉조마을)군밤 만들기, ▲(홍련마을)연씨 발아 체험, ▲(돌산갓마을)갓 김치 버무리기, ▲(망호정마을)천연화장품 만들기, ▲(신유토마을)식초 만들기이다. 모든 체험은 유료이며, 체험 별로 5,000원~1만5,000원의 비용을 부담해야 한다.

개막식 23일 당일에는 전남농협 공식SNS 팔로우 이벤트도 진행했다.

이광일 본부장은"이번 체험을 통해 모든 국민들이 농업농촌과 더욱 친근해지길 바란다"며"전남농협은 농촌체험관광 활성화를 통해 농촌공간의 가치를 창출하는데 최선을 다하겠다."고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>