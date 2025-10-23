본문 바로가기
드론으로 해양쓰레기 운반…인천시, 내년부터 옹진군 전역서 시행

박혜숙기자

입력2025.10.23 14:22

숏뉴스
인천시는 드론 기술을 활용한 해안쓰레기 운반 사업을 내년부터 옹진군 전역으로 확대할 계획이라고 23일 밝혔다.


이 사업은 접근이 어려운 해안지역 쓰레기 운반 문제를 해결하기 위해 300㎏의 쓰레기를 운반할 수 있는 드론을 투입해 해안과 운반선을 오가는 인력 부담과 위험성을 줄이는 데 목적이 있다.

시는 올해 시범사업으로 지난 21∼22일 옹진군 덕적도 파래금 해변 일대에서 수거한 쓰레기를 운반선 '옹진청정호'로 나르는 작업을 진행했다.

드론을 투입해 해안지역 쓰레기를 운반선으로 옮기고 있다. 인천시

특히 이번 시범사업은 인천시가 '2025년 국토교통부 드론 실증도시 구축사업'에 선정됨에 따라 국토부 지원으로 추진되는 '섬지역 K-드론 배송 상용화 사업'과 연계돼 섬 지역의 생활·환경 문제를 해결하는 실증 플랫폼으로 확장될 예정이다.


시는 해안쓰레기 드론 운반을 '스마트 해양빌리지' 사업과 연계하고 드론 기반의 지속 가능한 해양환경 관리체계를 구축할 계획이다.


인천시 관계자는 "드론 기술을 활용해 접근이 어려운 해안의 쓰레기를 신속하고 안전하게 처리해 깨끗한 바다를 후대에 물려줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
