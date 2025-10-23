본문 바로가기
성주군 한우농가, 2025년 경북한우경진대회 수상

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.23 15:26

숏뉴스
미경산우 부문 1위, 암송아지 부문 3위

성주군은 최근 영주 문정둔치에서 열린 '2025 경북한우 경진대회'에서 성주군 벽진면 여화연 한우농가 미경산우 부문 1위, 성주읍 김창호 한우농가 암송아지 부문 3위를 차지하는 영예를 안았다고 23일 밝혔다.


지난 21일 개최된 이번 한우경진대회는 경상북도 한우산업의 경쟁력 강화와 우량 한우 선발을 위해 매년 열리는 행사로, 도내 시군 대표 한우가 출품돼 품질을 겨루는 권위 있는 대회로 평가받고 있다.

도내 18개 시·군에서 총 77두의 한우가 경쟁에서 외모 심사와 체형·발육·근육형성 등 다각적인 평가를 통해 최종 순위가 결정됐다.

미경산우 부문 1위를 차지한 여화연 씨는 "한우의 품질을 높이기 위해 사료 선정부터 사육환경 개선, 건강관리까지 전 과정에 정성을 쏟았다"고 말했다.


성주군 관계자는 "이번 수상은 성주 한우의 우수한 사양관리 기술과 농가의 열정이 이룬 결실"이라며 "앞으로도 한우 암소개량 사업·암소 유전체 분석사업 등 한우 개량을 위해 다양한 정책사업을 지속적으로 발굴·추진해 축산농가 소득증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
