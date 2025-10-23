한국미즈노, 팀 미즈노 김세영 우승 이벤트

BMW 레이디스 챔피언십 우승 기념

미즈노 프로 구매 시 웨지, 스탠드백 증정

미즈노 프로 X 볼 2더즌 추가 선물

한국미즈노가 김세영의 우승을 기념해 이벤트를 펼친다.

13년간 팀 미즈노로 활약하고 있는 김세영은 지난 19일 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십에서 통산 13승을 수확했다. 이번 팀 미즈노 김세영 우승 기념 미즈노프로 구매 행사는 11월 4일까지 진행하는 한정 기간 이벤트이다.

신제품 미즈노프로 아이언 세트를 구매하는 고객을 대상으로 30만원 상당의 미즈노 단조 웨지 또는 스탠드백을 증정한다. 여기에 신제품 미즈노 프로 X 볼 2더즌을 추가로 선물한다. 전국 미즈노골프 공식 대리점과 공식 온라인몰에서 진행한다. 이벤트 등록은 해당 상품의 구매 후 한국미즈노 공식 홈페이지의 이벤트 페이지 내 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.

미즈노 프로 아이언 구매 고객은 또 하나의 이벤트 참여가 가능하다. 미즈노 골프 직영점인 퍼포먼스 센터와 전국 공식 피팅 대리점을 통해 진행하고 있는 미즈노 프로 커스텀 피팅 노 업차지(No Upcharge) 이벤트다. 미즈노만의 특화된 피팅 시스템을 무료로 체험하고, 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 커스텀 클럽 구매 시 추가 비용 없이 살 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



