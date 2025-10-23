본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 서구, 27일 '재난대응 안전한국훈련'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.23 13:49

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"안전문화 확산·재난발생 시 신속 대응"

광주시 서구가 오는 27일 광주월드컵경기장에서 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다.


23일 서구에 따르면 이번 훈련은 시민 안전 문화 확산과 재난 발생 시 유관기관 간 신속한 대응체계를 구축하고자 마련됐다.

광주시 서구가 오는 27일 광주월드컵경기장에서 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다. 광주 서구 제공

광주시 서구가 오는 27일 광주월드컵경기장에서 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

또 광주시를 비롯해 서부소방서, 서부경찰서, 광주시체육회 등 20개 유관기관과 서구 자율방재단, 안전 모니터봉사단 등 민간단체, 주민 총 280여명이 참여한다.

훈련은 '토론훈련'과 '현장훈련'이 동시에 진행된다. 토론훈련은 서구청 재난 안전상황실에서 재난안전대책본부장인 김이강 서구청장 주재하에 13개 기능별 실무반이 참석, ▲상황판단 회의 ▲재난안전대책본부 구성 ▲재난 수습·복구 지원 등 대책 회의를 실시한다.


현장훈련은 다중이용시설인 광주월드컵경기장에서 지진과 전기차 화재 등 복합 재난 발생 상황을 가정한 현장 수습·복구 활동을 중점적으로 점검한다.


특히 서구는 실전 재난 대응 능력을 높이기 위해 상황 메시지 등을 사전에 공개하지 않는 '불시 훈련'으로 진행한다. 또 재난 안전 통신망, 유튜브 영상 송출 등을 통해 재난현장과 상황실 간 실시간 정보를 공유하며 협업체계도 강화한다.

훈련 종료 후 자체평가를 통해 수범사례는 전파하고 미흡한 사항은 보완하는 등 향후 재난 대비에도 완벽히 할 계획이다.


김이강 서구청장은 "불시에 발생하는 재난에 효과적으로 대응하기 위해서는 유관기관 간 실전 같은 훈련이 중요하다"며 "이번 훈련을 통해 촘촘한 대응체계를 구축하고, 주민들의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지나자 어류 8배 늘어 청계천에서 발견된 물고기에 '깜짝'…복원 20년 지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

배달앱 독과점 그늘…"시장 질서 다시 짜야"

한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나

새로운 이슈 보기