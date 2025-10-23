장수군, 25일 '막걸리 만들기 체험' 행사

오전 11시·오후 2시…100팀 참여

오미자 등 지역 농산물 활용

전북 장수군이 오는 25일 장수 만남의 광장에서 '2025 광장페스타 시즌2 막걸리 만들기 체험' 행사를 연다.

2025 광장페스타 시즌2 막걸리 만들기 체험 포스터. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

23일 군에 따르면 이번 행사는 지역 농특산물을 활용한 체험형 프로그램과 프리마켓을 결합해 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 소통형 축제로 마련됐다.

이번 체험행사는 오전 11시와 오후 2시 두 차례에 걸쳐 총 100팀(200명)이 참여하며, 장수 오미자 등 지역 농산물을 활용해 일반 막걸리와 오미자 막걸리(각 1.5ℓ)를 직접 만들어보는 프로그램으로 진행된다.

참가비는 장수몰에서 50% 할인된 금액인 1세트 2만5,000원으로, 체험권 구매자에게는 현장에서 사용할 수 있는 식권 2장(1만원권)을 제공해 막걸리와 어울리는 한상 차림도 함께 즐길 수 있다.

체험권은 장수몰을 통해 사전 또는 현장 구매가 가능하며, 장수몰 회원을 대상으로는 문자 홍보와 현장 안내를 병행해 참여를 적극 유도할 예정이다.

이번 행사장에서는 막걸리 체험과 더불어 장수 신선농산물 및 가공식품을 판매하는 프리마켓과 남녀노소 좋아하는 다양한 게임 및 경품 이벤트가 열려, 방문객들이 장수의 풍요로운 먹거리와 볼거리를 한자리에서 경험할 수 있다.

최훈식 군수는 "장수의 청정 농산물을 활용한 막걸리 만들기 체험이 지역 브랜드 가치를 높이고, 군민과 관광객 모두가 함께 즐기는 소통의 장이 되길 바란다"며 "앞으로도 장수몰과 연계한 광장페스타를 지속적으로 확대해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

한편, 군은 지난 8월 시즌1 '맥주 페스타'에 이어 이번 시즌2 막걸리 체험을 시작으로, ▲내달 8일 시즌3 장류(된장·고추장) 체험 ▲내달 22~23일 시즌4 김장 체험 ▲12월 6~7일 시즌5 발효 먹거리 축제 등 계절별 특색 있는 체험 행사를 순차적으로 이어갈 예정이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>