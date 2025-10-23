혁신·인재·산학 생태계 조성… 동의대·KNN, RISE사업 활성화 협약

동의대학교(총장 한수환)가 지역의 혁신을 목표로 지역방송 KNN과 손잡았다.

동의대는 지난 22일 대학본관 2층 회의실에서 ㈜KNN과 RISE사업의 활성화 및 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 알렸다.

협약 체결식에 동의대 한수환 총장, 이임건 RISE사업단장, 김치용 대외협력원장, 김남수 홍보팀장과 KNN 이오상 대표이사, 전성호 방송본부장, 김계곤 마케팅국장 등 관계자들이 참석했다.

동의대와 KNN이 RISE사업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

양 기관은 협약에 따라 △RISE사업 관련 공동 기획 및 홍보 △교육 및 지역 혁신을 위한 프로그램 운영 △지역사회 공헌 및 글로벌 교류 활성화 △산학협력과제 발굴 및 산학연계 교육 지원 등에 상호 협력하기로 했다.

한수환 총장은 "대학과 지자체 지역 기관들이 협력해 지역의 미래를 위한 인재 양성과 산학협력을 강화하는 라이즈사업을 성공적으로 수행해 지속가능한 산업 생태계를 조성해 나가자"라고 말했다.

KNN 이오상 대표는 "지역 혁신을 선도하는 라이즈사업의 성공적인 정착을 위해 지역사회와 소통 플랫폼 역할을 충실히 하겠다"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자



