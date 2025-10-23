동아제약, 어린이 영양제 '챔큐비타시럽' 출시

병중 병후 체력저하 완화 도움

동아제약은 어린이 영양제 챔큐비타시럽을 출시했다고 23일 밝혔다.

챔큐비타시럽은 ▲글루콘산아연 ▲비타민B군 4종 ▲베타인염산염 등을 함유해 병중 병후에 오는 체력 저하 및 육체 피로 개선에 도움을 줄 수 있다. 또한 면역력 저하로 발생하는 구내염, 구각염, 설염, 등의 증상 완화에도 효과가 있다.

특히 글루콘산아연은 체내 흡수율이 높은 아연 성분으로 알려져 있으며 감기 증상 기간을 단축하는 효과로 다수의 SCI급 국제학술지 논문을 통해 보고된 바 있다. 베타인염산염은 위산 분비를 촉진해 소화를 돕고, 질병 후 식욕 회복에 긍정적인 도움을 줄 수 있다.

챔큐비타시럽은 주 복용층이 어린이인 점을 고려해 어린이들이 거부감 없이 섭취할 수 있도록 애플망고 향을 적용했다. 개별 포장 형태인 스틱 파우치 형태로 휴대가 간편하며 복용이 편리한 점이 특징이다.

만 12개월 이상부터 용법·용량에 따라 섭취할 수 있으며 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "챔큐비타시럽은 글루콘산아연과 베타인염산염, 그리고 비타민 B군 4종을 함유해 감기나 질병으로 체력이 떨어진 아이들의 체력 회복에 도움을 주는 어린이 영양제"라며 "아이들은 면역력이 약해 잦은 감기나 질병에 걸리기 쉬운 만큼, 챔큐비타시럽으로 아이들의 건강을 지켜보시길 바란다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



