정부, 핵융합 연구 인프라 구축 부지 선정 착수…"2030년대 상용화 토대 마련"

과기정통부·연구재단, 지자체 대상 사업설명회…내년 예타 거쳐 2027년 본격 추진

정부가 핵융합에너지 상용화를 위한 핵심 연구 인프라 구축에 본격 착수한다.

과학기술정보통신부는 23일 한국연구재단에서 '핵융합 첨단 연구인프라 구축 부지 유치 공모 사업설명회'를 열고 부지 선정 절차에 들어갔다고 밝혔다.

이번 사업은 핵융합에너지의 조기 실현과 글로벌 기술 경쟁력 확보가 목표다. 부지 공모는 10월 15일부터 11월 13일까지 전국 지자체를 대상으로 진행되며, 향후 예비타당성조사(예타)를 거쳐 2027년부터 본격 추진될 예정이다.

핵융합에너지는 '인공태양'으로 불리는 미래 청정에너지로, 미국·영국·중국 등 주요국이 개발 경쟁에 뛰어들면서 기술 주도권 확보가 국가적 과제로 부상했다. 과기정통부는 이번 사업을 통해 핵융합 핵심기술 개발과 기술 실증을 위한 연구 인프라를 통합적으로 구축하고, 실증·검증 체계를 마련할 계획이다.

부지 선정은 1개 집적단지 형태로 이뤄질 예정이며, 연구재단은 전문가 중심의 선정평가위원회를 구성해 부지의 적합성과 활용 가능성을 종합 평가한다. 선정 절차는 사업설명회 → 현장실사 → 유치계획서 평가 및 발표순으로 진행된다.

과기정통부는 오는 12월 예비타당성조사 신청을 마치고, 결과에 따라 사업의 예산과 추진 기간 등을 확정할 방침이다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "핵융합 상용화를 위해선 핵심 기술뿐 아니라 실증 기반 확보가 필수"라며 "이번 사업을 통해 대한민국이 글로벌 핵융합 기술 선도국으로 도약할 수 있는 토대를 마련하겠다"고 말했다.

사업 공고 및 세부 일정은 과기정통부와 한국연구재단 누리집에서 확인할 수 있다.





