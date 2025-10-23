본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산사회서비스원, 독거 고령장애인 돌봄 사각지대 해소 시범사업

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.23 10:00

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공공·민간 협업 모델 선제 돌봄 추진

부산사회서비스원(원장 유규원)이 지역 내 독거 고령장애인을 대상으로 한 사회서비스 사각지대 해소 시범사업을 올해 하반기부터 본격 시행한다.


이 사업은 제도권 돌봄의 사각지대에 놓인 고령 장애인에게 실질적인 돌봄·주거·보호 서비스를 통합 지원해 고립과 단절을 예방하는 것을 목표로 한다.

장애와 고령이라는 이중 취약성을 지닌 독거 고령장애인은 이동·소통의 제약과 정보 접근성 부족으로 인해 복지관이나 돌봄기관을 이용하지 못하는 경우가 많다. 부산사서원은 이러한 구조적 한계를 보완하기 위해 공공 주도형 선제 접근 모델을 가동한다.


이번 시범사업에는 ▲부산시장애인권익옹호기관 ▲부산시장애인탈시설주거전환지원단 ▲부산시서부노인보호전문기관 등 3개 전문 수탁기관이 협력한다.


기관별 역할도 세분됐다. 부산시장애인권익옹호기관은 대상자 발굴과 초기 상담, 법적·사회적 권익 보호를 위한 지원체계 연계를 맡는다.

부산시장애인탈시설주거전환지원단은 시설 퇴소자나 1인 거주 장애인의 지역 정착을 돕고, 주거환경 점검과 생활지원 연계를 담당한다. 부산시서부노인보호전문기관은 학대 예방과 긴급 보호, 위기 대응 체계를 운영한다.


부산사회서비스원은 사업 기획·조정과 품질관리, 성과평가 등 전반을 총괄하며, 공공이 설계하고 민간이 실행하는 '하이브리드 협력 구조'를 구축했다.


사업은 단계별로 추진된다.


1단계에서는 대상자 발굴·상담 체계를 마련하고, 2단계에서 복지 자원 조사·맞춤형 계획 수립, 3단계에서는 돌봄·주거·보호 서비스 제공 및 사후 평가를 실시한다.


부산사서원은 이번 모델이 "도달하기 어려운 대상에게 먼저 다가가는 공공 돌봄의 전환점"이 될 것으로 보고 있다. 권익보호·주거지원·보호체계를 하나로 연결해 새로운 사회서비스 협력모델을 실증하는 데 의미를 둔다.


유규원 부산사회서비스원 원장은 "독거 고령장애인은 돌봄이 가장 절실하지만 제도의 손길이 가장 늦게 닿는 분들"이라며 "이번 시범사업은 행정이 기다리는 것이 아니라 직접 찾아가고 연결하는 돌봄의 시작"이라고 말했다.


이어 "부산시장애인권익옹호기관, 탈시설주거전환지원단, 서부노인보호전문기관과 함께 '돌봄이 닿는 도시, 부산'을 만들어가겠다"고 덧붙였다.

부산사회서비스원이 ‘독거 고령장애인 돌봄 사각지대 해소’ 시범사업을 착수한다.

부산사회서비스원이 ‘독거 고령장애인 돌봄 사각지대 해소’ 시범사업을 착수한다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기