[스마트금융대상]美리포트부터 절세까지…고객 니즈에 선제적 대응

고객친화 부문 최우수상 '한국투자증권'

한국투자증권은 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 고객친화 부문 최우수상을 차지했다. 고객 중심의 다양한 편의 기능과 통합 자산관리 서비스를 통해 투자 전 과정에서 고객이 필요로 하는 정보와 기능을 선제적으로 제공하고 있다.

서학개미들을 위한 미국 주식 소수점 주문 서비스는 주 단위가 아닌 1000원부터 매수가 가능하다. 금액과 기간을 자유롭게 설정하는 자동투자를 통해 초보 투자자도 쉽게 적립식투자를 할 수 있게 했다. 증권사 최초로 국내 채권 대여 서비스도 신규 도입했다.

MTS 홈은 접속 시간에 따라 오전 8시부터 저녁 5시까지는 국내 탭, 이후에는 해외 탭으로 전환된다. 홈 국내 탭에서는 기존 한국거래소 중심의 정보를 넥스트레이드 시세까지 확대해 제공하고, 홈 해외 탭에서는 미국뿐 아니라 홍콩, 중국, 일본 주식의 랭킹 정보도 제공한다. 특히 골드만삭스, 스티펠 제휴를 통해 미국 현지 애널리스트의 주식 리서치를 독점 제공받아 사용자들이 쉽게 접할 수 있도록 했다.

이와 함께 연금 세액공제, 해외주식 양도세 줄이기 시뮬레이션 등을 통한 절세 서비스도 제공 중이다. 과거에 만들어져서 사용성이 불편한 원화, 외화 환매조건부채권(RP) 가입을 위한 서비스의 UI·UX를 개편한 데 이어, 발행어음과 해외채권도 꼭 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 현재 개편을 진행 중이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



