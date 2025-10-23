강릉시, '힐링 만끽' 강릉해변 맨발걷기 축제 11월 8일 개최

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 오는 11월 8일 경포해변 일원에서 '2025 강릉해변 맨발걷기 축제'를 개최한다고 23일 밝혔다.

'2024 강릉해변 맨발걷기 축제' 모습. 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 버스킹 공연, 걷기 특강, 바른 자세 체험 부스 운영, 해변 맨발걷기 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 강릉의 아름다운 경포 바다를 배경으로 모래사장과 송림을 맨발로 걸으며 일상의 피로를 내려놓고 힐링의 시간을 갖게 된다.

엄금문 관광정책과장은 "이번 축제에 많은 시민과 관광객이 함께 참여해 강릉의 걷기 좋은 도시, 머물고 싶은 도시로서의 매력을 몸소 느끼는 시간이 되길 바란다."고 말했다.

'2025 강릉해변 맨발걷기 축제' 포스터. 강릉시 제공 원본보기 아이콘

'2025 강릉해변 맨발걷기 축제'는 오는 11월 7일까지 참가자를 사전 모집하며, 자세한 사항은 강릉시 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>