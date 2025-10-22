칠곡군, ‘2025 군민이 뽑는 7대뉴스’설문조사 실시

설문조사 10월 21일부터 11월 15일까지 실시

경북 칠곡군은 올 한 해 군정 주요 이슈 중 군민들의 관심이 컸던 '2025년 7대 뉴스'를 선정하기 위한 설문조사를 10월 21일부터 11월 15일까지 실시한다.

이번 설문조사는 칠곡군청 홈페이지 '설문조사' 메뉴를 통해 진행되며, 군정에 관심 있는 군민 누구나 참여할 수 있다.

설문 대상은 언론에 집중 보도되었거나 화제가 된 17개 뉴스 항목이며, 이번에 선정된 7대 뉴스는 군 홈페이지를 통해 12월 중 발표될 예정이다.

7대 뉴스 후보로는 ▲럭키칠곡 상표등록 ▲거점 복지전담센터 개소 ▲왜관 홀리 페스티벌 개최 ▲칠곡 꿀맥 페스티벌 개최 ▲AI와 접목한 칠곡낙동강평화축제 ▲칠곡군 청년센터 개소 ▲칠곡사랑상품권 할인율 13% ▲어르신 대중교통 무임 교통카드 발급 ▲행복택시 확대 운영 ▲파크골프장 직영 체제 전환 ▲낙동강 수변공원 기본계획 수립 ▲내륙 칠곡에서 흰다리새우 양식 성공 ▲율리~오평간 연결도로 개설 ▲아파트 외벽 대형 벽화 조성 ▲60세 이상 대상포진 예방접종 지원 ▲칠곡군 프리미엄 쌀 재배 단지 조성 ▲평생학습도시 재지정이 있다.





