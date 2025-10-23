"지역 中企 인력난…수도권 중장년 취업 유도하자"

수도권 중장년·중소도시·중소기업 '3자 연합'

"베이비부머 재취업 유도…지역경제 활성화"

본격적으로 은퇴가 진행 중인 수도권 베이비붐 세대(1955~1974년생)의 지역 중소기업 취업을 유도해 베이비부머의 노후 보장, 지역 중소기업 인력난 해소 등을 함께 해결하자는 제언이 나왔다.

한국경제인협회는 지역경제 침체와 수도권 부동산 가격 상승에 따른 ▲수도권 집중 부작용 ▲은퇴 베이비붐 세대의 노후 불안 ▲지역 중소기업 인력난 등 한국 사회가 직면한 복합 문제를 해소하기 위해 '베이비부머 지역경제 붐 업(Boom Up) 프로젝트'를 추진한다고 23일 밝혔다.

한경협은 프로젝트의 첫 번째 시리즈로 지역 중소기업의 인력난 현황을 조사한 결과를 발표했다. 여론조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 수도권·제주권 외 지역 중소기업을 대상(500개사)으로 조사한 결과, 51.4%가 인력난을 겪고 있다고 응답했다. 특히 제조업의 경우 인력난을 겪는 기업의 비율이 60.8%로 높게 나타났다. 인력난을 겪는다고 답한 기업 257개사를 재조사한 결과, 주된 직종은 ▲기술·생산 35.3% ▲서비스 27.7% ▲사무·관리 12.1% ▲연구개발 10.0% 순으로 집계됐다.

낮은 급여, 지역 인구 감소, 구직자의 수도권 선호 등으로 청년층이 이탈하자 지역 중소기업의 52.2%는 50대 이상 중장년을 채용할 의향이 있다고 응답했다. 인력난을 겪는다고 답한 기업들만 보면 그 비율이 60.7%로 높아졌다. 인력난을 겪을수록 중장년 채용 의지가 높다는 것을 뜻한다.

한경협은 은퇴를 앞둔 수도권 베이비붐 세대의 지역 중소기업 취업과 귀촌 활성화를 통한 '3자 연합' 모델을 제시했다. ▲수도권 중장년 ▲지역 중소도시 ▲지역 중소기업 등 3자 모두가 상생할 수 있는 협력 구조를 구축하자는 것이다. 조사 결과, 지역 중소기업 45.8%가 '3자 연합 모델이 인력난 해소에 도움이 될 것'이라고 답했다. 3자 연합 모델의 기대 효과로는 ▲지역 중소기업 인력난 해소 24.3% ▲베이비부머의 안정적 일자리 및 소득 확보 22.9% ▲지역사회 인구 유입 17.1% 등이 꼽혔다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 "지역 인구 감소로 인해 중소기업들이 인력난을 겪으면서 경영 차질이 빚어지고 있다"며 "수도권 베이비붐 세대의 고향을 중심으로 한 귀촌, 지역 내 재취업 등을 유도한다면 지역 중소기업 인력난 완화와 지역·내수 경제 활성화에 도움이 될 것"이라고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



