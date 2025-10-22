본문 바로가기
영남

“총장이 쏜다!”… 국립부경대 배상훈 총장, 중간고사 응원 이벤트 열어

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.22 15:57

학생 500명 간식 나눔

소통과 격려의 현장

국립부경대학교(총장 배상훈)는 22일 오전 청운관 앞에서 중간고사 응원 행사 '총장이 쏜다'를 열고 학생들에게 간식을 나눠줬다.


이날 행사에서 배상훈 총장과 보직자들은 중간고사로 바쁜 학생들에게 핫도그와 아이스티 500인분을 직접 건네며 격려의 말을 전했다.

이번 행사는 대학 생활협동조합의 수익을 구성원에게 환원하고, 학생들과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다. 부경대는 지난 1학기에도 같은 행사로 학생들의 큰 호응을 얻었으며, 벚꽃축제·봄축제 기간에도 무료 커피를 제공하는 등 학생 친화형 캠퍼스 문화를 확대해왔다.


학교 관계자는 "시험기간 학생들의 스트레스를 조금이나마 덜어주고자 마련한 자리"라며 "총장과 구성원이 함께하는 소통 프로그램을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.

국립부경대 배상훈 총장이 간식을 나눠주고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대 배상훈 총장이 간식을 나눠주고 있다. 국립부경대 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
